Gıda pazarlama ödülleri FOMA'dan Tavuk Dünyası'na iki ödül

Türkiye’de ‘fast-casual’ restorancılığın öncü markalarından Tavuk Dünyası, misafirlerine iyi yemek deneyimini keyif alacakları restoranlarında yenilikçi uygulamalar ile sunuyor. Marka, bu uygulamaları ile bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye’de gıda ve içecek alanında faaliyet gösteren markaların pazarlama odaklı projelerinin değerlendirildiği FOMA Ödülleri’nde (Food Marketing Awards) iki ödül birden aldı. Tavuk Dünyası, Food Marketing Communications başlığında yer alan Food Content Marketing-AI alt kategorisinde yapay zekâ destekli Babalar Günü şarkı hediye projesi “Bana Babanı Söyle” ile Gümüş ödülün sahibi oldu. Marka, aynı başlığın Food Content Marketing-Lansman alt kategorisinde ise “Kendi Tabağını Oluştur” yeni ürün sunum deneyim lansmanı ile yine Gümüş ödüle layık görüldü.

“Sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz”

Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tavuk Dünyası olarak, misafirlerimize iyi yemek deneyimini yenilikçi uygulamalarımızla sunmaya önem veriyoruz. Markamızla özdeşleşen kocaman tabak konseptimiz ve farklı damak zevklerine hitap eden zengin içerikli menülerimizle misafirlerimize yenilikçi bir deneyim yaratıyoruz. Bu yıl da misafirlerimizin isteklerinden aldığımız ilhamla yola çıktığımız ve yeni nesil bir fikir olarak sunduğumuz ‘Kendi Tabağını Oluştur’ ürün sunum şeklimizin lansmanını yaptık. Böylece misafirlerimizin farklı lezzet seçeneklerimizi diledikleri gibi deneyimlemelerini sağladık. Bu konseptimizle FOMA Ödülleri’nden Gümüş ödül almamız bizi gururlandırdı” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, bu yıl Babalar Günü’ne özel olarak hazırladıkları yapay zekâ temelli projelerinin de ödüle layık görülmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Özmen, “Misafirlerimize sunduğumuz kişiselleştirilmiş deneyimler menülerimizle sınırlı değil. Babalar Günü gibi özel bir günde, klasikleşmiş hediyeler yerine babalarımıza özel bir deneyim sunmayı amaçlayarak kişiye özel şarkılar oluşturduğumuz ‘Bana Babanı Söyle’ projemiz de FOMA’da Gümüş ödülün sahibi oldu. Bu proje kapsamında özel olarak hazırlanan mikro sitemizde soruları yanıtlayan ziyaretçiler, babalarının karakterine uygun olan Tavuk Dünyası menüsü ile eşleşip yapay zekâ tarafından bestelenen özel şarkılarla karşılaştılar. Bu kişisel şarkıları mesajla veya sosyal medya sayfalarında paylaşarak babalarına hediye olarak gönderebildiler. Yarattığımız etkileşim ve aldığımız ödüller bize içerik pazarlamasında da yüksek memnuniyet sağladığımızı gösterdi. Tavuk Dünyası’nı bu ödüllere layık gören tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Bu ödüllerin verdiği motivasyonla misafirlerimizin geri bildirimlerinden de esinlenerek, yenilikçi uygulamalarımızla sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.