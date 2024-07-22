Global Ports Holding, Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, portföyündeki 18 ülkeden 31 kruvaziyer limanı olan Global Ports Holdingin borsa kotundan çıkarılması işleminin 9 Ağustos saat 08.00'de yürürlüğe girmesi hedeflenirken, şirket işlem gören hisselerin tamamını satın almak için teklif sundu.

Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holdingin çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Global Ports Holding 2017'den Londra Borsası'nda işlem görmeye başlamıştı.

Londra Borsası'ndan delist işlemiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, liman işletmeciliği işkolumuzun halka açık statüsünün sona erdirilerek tekrar halka kapalı şirket statüsüne döndürülmesi ve bu paralelde dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding PLC’nin ("GPH") sermayesinde Şirketimiz ve yüzde 100 bağlı ortaklığımız Global Ports Holding B.V. ("BV") tarafından sahip olunmayan GPH hisseleri için, BV üzerinden bir pay alım teklifinde bulunmayı değerlendirdiğini 14 Haziran 2024 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu. Bunun üzerine GPH yönetim kurulu, dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda, borsa kotundan çıkmanın şirketin başarısına ve tüm hissedarların çıkarlarına katkı sağlayacağı sonucuna varmış olup, Şirketimiz de GPH'in Londra Borsası kotundan çıkarılmasına yönelik olarak, sahibi olmadığı GPH hisselerinin satın alınması amacıyla bir teklifte bulunacağını bugün duyurmuştur. Bu nedenle GPH, Londra Borsası'nda işlem gören hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için bugün itibarıyla başvuru yaptığını açıklamıştır. GPH Londra Borsası'nda standart kotasyona tabi olduğundan dolayı borsa kotundan çıkarılması için GPH Yönetim Kurulu kararı yeterli olup, ayrıca pay sahipleri genel kurulu onayı veya ortaklıktan çıkarma usulüne tabi değildir."

Beher hisse için 4,02 dolarlık nakit teklifi

Borsa kotundan çıkarılma işlemi kapsamında sahip oldukları hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyebilecek Global Ports Holding hissedarlarına likidite sağlamak amacıyla, GPH'nin tüm çıkarılmış sermayesini satın almak için koşulsuz bir nakit teklif sunuldu.

Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları beher Global Ports Holding hissesi için 4,02 doları nakit alma hakkına sahip olacaklar. Bu fiyat, teklif ihtimalinin Londra Borsası'na duyurulduğu 13 Haziran tarihinden önceki üç aylık ağırlıklı ortalama fiyata göre yüzde 40 prim ifade etmektedir.

Global Ports Holding yönetim kurulu toplantısında alınan borsa kotundan çıkma kararıyla ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, Global Ports Holding'in halka arzının başlangıçta şirketin profilini yükseltmeye yardımcı olduğunu, ancak son birkaç yıldır şirketin hisse senetleri işlemlerindeki düşük likiditesi nedeniyle, Global Ports Holding'in borsa kotunda olmasının şirketi önemli ölçüde olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu sebeple Şirketimiz, GPH'in borsa kotundan çıkarılarak bundan sonraki süreçte büyümesine özel mülkiyete tabi bir şirket olarak devam etmesinin en iyi seçenek olduğuna inanmaktadır. Şirketimiz, bir liman işletmecisi olarak GPH'in rekabet gücünü koruyabilmesi için, büyüme stratejilerini serbestçe uygulayabilmesi ve esnek / uzun vadeli finansmana erişimi olması gerektiğine inanmaktadır. Bu sebeple, özel mülkiyete tabi bir şirket olarak GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetler olmaksızın, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejisini daha iyi uygulama imkanı bulacaktır."