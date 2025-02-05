  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Global Ports Holding Maya rönesansını radara aldı
Takip Et

Global Ports Holding Maya rönesansını radara aldı

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Meksika pazarına girmeye hazırlanıyor. Meksika’nın Yukatan Eyaleti’ndeki Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan şirket, bu alandaki tecrübesini Meksika’ya da taşıyarak, ülkenin ‘Maya Rönesansı’ projesi ile turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Global Ports Holding Maya rönesansını radara aldı
Takip Et

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), portföyüne Meksika’yı de eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Maya uygarlığının en önemli merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan Meksika’nın Yukatan Eyaleti’nde yer alan Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan şirket, ülkenin ‘Maya Rönesansı’ projesi ile turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yucatan Eyaleti Hükümeti, Altura de Progreso Limanı'nın 80 hektar genişletilmesi için 7.9 milyar pesoluk bir yatırım üzerinde çalışıyor. Meksika basınında yer alan haberlere göre Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ile görüşen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Altura de Progreso Limanı’nın büyük yeteneklerini ve küresel kruvaziyer rotasında önemli bir destinasyon olma potansiyelini vurguladı. Kutman, Global Ports Holding’in bu iddialı projenin başarısını sağlamak için strateji ve bilgi paylaşmaya istekli olduğunu da ifade etti.

Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ise, limana yapılacak yatırımın Progreso yakınlarındaki Maya topluluklarına ulaşması, istihdam yaratması ve yaşam koşullarını iyileştirmesinin faydalarına dikkat çekti. Vali Mena, yatırım ile daha iyi ücretli işlerin artacağını ve daha fazla turist geleceğini kaydederek, bunun bölgedeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Ayakkabı devi iflasını açıkladıAyakkabı devi iflasını açıkladıŞirket Haberleri
Bakanlık o markaları ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası kullanmışlar!Bakanlık o markaları ifşa etti: Fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta tavuk kafası kullanmışlar!Ekonomi
Ebeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorGündem
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: İzmir'in en riskli ilçesini açıkladıProf. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: İzmir'in en riskli ilçesini açıkladıGündem

 

Şirket Haberleri
Aselsan/Akyol: 2025'te çift haneli büyüme hedefliyoruz
Aselsan/Akyol: 2025'te çift haneli büyüme hedefliyoruz
Ayakkabı devi iflasını açıkladı
Ayakkabı devi iflasını açıkladı
Hepsiburada, deprem bölgesindeki 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı
Hepsiburada, deprem bölgesindeki 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı
Baymak, güçlü teknik servis ağıyla müşteri memnuniyetinde zirvede
Baymak, güçlü teknik servis ağıyla müşteri memnuniyetinde zirvede
Systemair: Mekanların hava kalitesi performans ve verimliliği doğrudan etkiliyor!
Systemair: Mekanların hava kalitesi performans ve verimliliği doğrudan etkiliyor!
EY Jeostratejik Görünüm 2025 Raporu: 10 jeopolitik risk var
EY Jeostratejik Görünüm 2025 Raporu: 10 jeopolitik risk var