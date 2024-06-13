Golf Dondurma üretimde inovasyona odaklandı

Golf Dondurma, inovatif üretim yapısıyla tüketicilerine sunduğu Golf Maraşım’ın süt oranını yüzde 81’e çıkardı. 14 kişilik Ar-Ge ekibinin yoğun çalışmaları, prototip süreçleri ve 300 tüketicinin katıldığı tadım testlerinin ardından 7'den 70'e herkesin severek tükettiği Maraşım ürünlerinin lezzeti artarken, kalitesi ve kıvamı da korundu.

Hikayesi olan ürünleri tüketicilerimizle buluşturuyoruz

Türkiye'nin dondurmadaki meşhur ününü, süt oranı yüksek kaliteli ürünler üreterek duyurmaya devam ettiklerini belirten Golf Dondurma Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, ”Ekibimiz üstün Lezzet Ödüllü Maraşım dondurmamızın Ar-Ge çalışmalarını yaparken süt içeriğini mümkün olduğunca yüksek tutmayı hedefledi. Tabii bunun için ürünün yoğun kıvamını da bozmamaya ayrı bir özen gösterdiler. Biz 20 yılı aşkın bir süredir hep hikayesi olan bir ürünü tüketicilerimizle buluşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Çünkü tüketicilerimizin ürünlerimizle bağ kurmasını istiyoruz. İhtiyaçları bir sosyolog hassasiyeti ile tespit ederken, farklılaşmak için de dünya lezzetlerini tüketicilerimize sunmaya çalışıyoruz” dedi.

"Uluslararası otoritelerden tescil aldık"

Süt oranı yüzde 81’e çıkarılan Golf Maraşım lezzetlerinin uluslararası otoriterler tarafından da tescil edildiğinin altını çizen Ezgi Eröz, “Yenilikleri, gelişmeleri, trendleri ve çağın şartlarını sürekli takip ediyoruz. Özenle hazırladığımız ürünlerimizin lezzeti de sadece tüketiciler tarafından değil, uluslararası otoriteler tarafından da tescil edilmiş durumda. Çünkü Golf Dondurma ailesi olarak yola çıktığımız ilk günden bugüne tüketicilerimize benzersiz lezzetleri kaliteli ve güvenilir şekilde sunuyoruz. Hatta kalite ve lezzetinden ödün vermediğimiz, süt tozu bulunmayan Golf Maraşım ürünümüzün inek ve keçi sütünden elde edilen yüksek süt içeriği ile Uluslararası Lezzet Enstitüsü tarafından da Üstün Lezzet Ödülüne layık görülmesi de bunun bir göstergesi” dedi.

“Lezzet ve kalite her zaman önceliklerimiz arasında”

Golf Dondurma Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer ise, “Golf Dondurma olarak lezzet ve kalite her zaman önceliklerimiz arasında bulunuyor. Verimli ve doğaya saygılı üretimimiz ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken aslında Ar-Ge faaliyetlerimiz ile de geleceğimizi şekillendiriyoruz. Yüzde 81 süt oranına çıkardığımız Maraşım ürünümüz de uzun süreli çalışmaların bir sonucu. Bugüne kadar Golf Maraşım dondurmamızı farklı kılan özelliklerden birkaçı; yoğun kıvamı ve uzama kabiliyeti idi. Bu, tüketicilerimizin en sevdiği özelliklerden birisiydi. Prototip çalışmalarımızda duyusal test konusunda uzman 300 tüketicinin katıldığı tadım testleri ile hedeflediğimiz lezzete ulaştık. Özel metotlar kullanarak ilerledik ve sonucunda bol sütlü, lezzetli Golf Maraşım’ı ortaya çıkardık. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl planladığımız Ar-Ge Merkezi oluşumu ile Ar-Ge konusundaki başarılarımızı taçlandıracağız. Yüzde 81 süt oranına çıkardığımız Maraşım ürünümüzün de tüketicilerimizi mutlu edeceğini biliyor, her zaman onlara sağlıklı ve kaliteli ürünler sunacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi. Yenilikçi ve inovatif dondurmalar için sütü yerel üreticilerden temin ettiklerini de belirten Bilginer, “Kahramanmaraş fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse süt temini ile önemli bir katkı sunuyor, 6 Şubat depremleri sonrasında da bu desteği de artırarak bölge istihdamına sürdürülebilir şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz. ‘Biz hep buradayız, çünkü biz buralıyız’ sloganımızla birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaraları sarma vizyonuyla hareket ettik. Bu doğrultuda hem fabrikamızda istihdamı hem de bölge halkından temin ettiğimiz ürün miktarını üst seviyelere çıkardık” dedi.