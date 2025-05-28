Goodyear Türkiye yeni satış direktörü olarak Taner Koçman'ı atadı

Koçman, Goodyear Türkiye'ye, satış, pazara açılma stratejileri, iş geliştirme ve kanal yönetimi alanlarında çeşitli liderlik rollerinde yirmi yılı aşkın süre görev yaptığı Henkel'den edindiği deneyimlerle katıldı. Satışları ve pazarları büyütme konusundaki kapsamlı geçmişinin, müşterilerle daha yakın bağlar kurmada ve ticari faaliyetlerin büyümesini sağlamada etkili olacağı değerlendiriliyor.

"Taner Koçman'ı ekibimize katmaktan büyük heyecan duyuyoruz"

Koçman, mühendislik alanında lisans ve işletme alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Octavian Velcan, "Taner Koçman'ı ekibimize katmaktan büyük heyecan duyuyoruz" diyerek şöyle ekledi:

"Kendisinin zengin deneyimi ve kanıtlanmış geçmiş performansı şirketimiz için muazzam bir değer olacaktır. Koçman'ın müşteri ilişkilerine odaklanması ve stratejik vizyonunun işimizi büyütmemize ve ülkedeki iş ortaklarımızla birlikte yeni zirvelere ulaşmamıza yardımcı olacağından eminiz."