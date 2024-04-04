Google'dan yeni karar: Premium özellikleri ücretlendirebilir

Financial Times'ın plan hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberine göre, Google’ın çatı kuruluşu Alphabet, üretken yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı düşünüyor.

Şirket halihazırda Gmail ve Docs'daki yeni Gemini AI asistanına erişim sağlayan premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli arama özelliklerinin eklenmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere bakıyor.

Haberde, geleneksel arama motorunun ücretsiz kalacağı ve aboneler için arama sonuçlarının yanında reklamların görünmeye devam edeceği belirtildi.

Reuters'a konu hakkında açıklamada bulunan şirket, "Reklamsız bir arama deneyimi üzerinde çalışmıyoruz veya bunu düşünmüyoruz. Daha önce birçok kez yaptığımız gibi, Google genelinde abonelik tekliflerimizi geliştirmek için yeni premium hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Google aynı zamanda iş dünyasının dikkatini çeken iki sektör oyuncusuyla (ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve destekçisi Microsoft) mücadeleye kilitlenmiş durumda.