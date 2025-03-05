Halkbank ve Dünya Katılım Bankası arasında iş birliği

Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran iş birliğine yönelik yaptığı açıklamada, "Farklı müşteri gruplarının finansal ihtiyaçlarına yanıt verme sorumluluğumuz doğrultusunda, çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Paraf kart ile gençlerden kadınlara, emeklilerden KOBİ ve esnafa kadar geniş bir müşteri kitlesine avantajlar sunuyoruz. Dünya Katılım Bankası ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, katılım bankacılığı alanında da yenilikçi finansal hizmet anlayışımızı güçlendiriyoruz. Bu ortaklığın, sektördeki gelişim odaklı yaklaşımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Dünya Katılım Bankası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak ise bu önemli iş birliğine dair şu açıklamalarda bulundu: “Halkbank Türk bankacılık sektörünün en köklü, en güçlü ve yerleşik aktörlerinden biri. Dünya Katılım Bankası ise katılım finans sektörünün lider platformu olma hedefiyle, sektörümüzü ileri taşıma ve müşterilerimize en kapsamlı ve yenilikçi çözümleri sunma vizyonuyla kuruldu. Halkbank'ın tecrübesi ve bizim heyecanımızın birleşmesi, bu bağlamda her iki tarafa da büyük fayda ve kazanımlar getirecektir. Paraf'ın geniş hizmet ağı sayesinde müşterilerimiz Paraf kredi kartlarıyla üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalarda önemli fırsatlardan yararlanabilecek. Böylece Paraf’ın müşteri ağı da önemli miktarda genişlemiş olacak. Paraf program ortaklığının yanı sıra Dünya Katılım müşterileri, DKart Debit kartları ile 4.000’i aşkın Halkbank ATM’sinden ücretsiz işlem yapabilecek. Önemli detayları barındıran bu iş birliğimizin her iki tarafa, müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”