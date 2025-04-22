HepsiJET’in “Getir Kazan” projesiyle karşılıklı kazanç dönemi başladı

E-ticaret lojistiğini ve teslimat süreçlerini yeniden şekillendirmeye yönelik yenilikçi hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren HepsiJET, çalışmalarına devam ediyor. HepsiJET’in Getir Kazan iş modeli, kendi sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Getir Kazan’ın sunduğu iş birliği modeli sayesinde sisteme dahil olanlar, çevrelerindeki potansiyel kurumsal müşterileri HepsiJET ile tanıştırarak, kazandırdıkları firmalara ait taşınan her bir paket için gelir elde ediyor. Bu kazanç, ilgili firmanın HepsiJET ile çalışmaya devam ettiği sürece devam ediyor.

“Yeni nesil iş yapış anlayışıyla karşılıklı kazanca odaklandık”

HepsiJET olarak Türkiye’de e-ticaret lojistiğinin sınırlarını genişletmeye devam ettiklerini belirten HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, Getir Kazan projesi hakkında şunları söyledi:

“Yenilikçi iş modellerimizle sadece müşteri memnuniyetinde değil, iş yapış şekillerinde de fark yaratmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla Getir Kazan projesini hayata geçirdik. Bu proje kendi alanımızda bir ilk olacak. Proje ile sektörel deneyimi yüksek kişilerin kargo-taşımacılık ihtiyacı olan işletmeleri HepsiJET ile buluşturmasını sağlıyoruz. Böylece hem yeni bir iş birliği doğuyor hem de öneren kişiler ek kazanç elde etme fırsatı yakalıyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizle ve hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla sektörde öncü rolümüzü güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Hem gelir hem de eğitimle destek imkanı

Getir Kazan projesi kapsamında, iş ortağının gelir elde edebilmesi için sisteme kazandırdığı firmanın 1 aylık sürede en az 25 bin TL ciro yapması gerekiyor. Ayrıca projeye dahil edilen firmaların son 6 ay içinde HepsiJET ile herhangi bir iş birliği yapmamış olması şartı aranıyor. Bu süreçte iş ortaklarına yönelik olarak HepsiJET tarafından tanıtım faaliyetlerini doğru şekilde yürütebilmeleri için eğitim desteği de sağlanıyor.

Getir Kazan projesinin detayları ve başvuru şartları hepsijet.com/getir-kazan bağlantısında yer alıyor.