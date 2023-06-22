“İhracata ilişkin beklentiler pozitife dönüyor”

Son dönemde ekonomi gündemi bir hayli yoğun geçiyor. Bu yoğunlukla beraber döviz kurunda yaşanan artış ihracatçılar açısından olumlu karşılandı. Geçtiğimiz dönemde reel olarak değerli kalan Türk lirasının zorladığı ihracatçılar, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini revize etti. Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Fatih Baş, ihracatta pozitife dönen beklentilerin sektörü nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini paylaştı.

Uluslararası ticarette yerel para birimlerinin değerlendiği durumlarda rekabet avantajını kaybeden ihracatçının dışı pazarlarda daha çetin bir mücadele içine girdiğine dikkat çeken Baş, “Son dönemde de Türk lirasında benzer bir durumun yaşanmasıyla birlikte ihracatçı için zorlu bir süreç yaşandı. Ancak ekonomi politika ve kadrolarındaki değişimle beraber döviz kurunda yaşanan hareketlilik ihracatçının olumsuza dönen beklentisini pozitife çevirmeye yetti. Makroekonomik gelişmelerin uluslararası ticarete belirli bir süre sonra etki edeceği dikkate alındığında ihracattaki toparlanma belirtilerinin üçüncü çeyrek itibarıyla kendini göstereceğini düşünüyoruz. Politika istikrarıyla birlikte yıl sonu ve özellikle 2024 ilk çeyreğinde dış ticarette de dengeye yaklaşılacaktır.” diye konuştu.

“Gelişmeler, taşımacılık talebini artırabilir”

Lojistik sektörünün yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirten Baş, “Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihracatta yaşanacak bir artış, taşımacılık talebini de artıracaktır. Uluslararası ticaret tek faktörlü bir yapıya sahip değil. Bu yüzden içerideki gelişmeler kadar küresel ekonomik konjonktür de oldukça önemli. 2023 yılı özelinde bakıldığında dünya ekonomisi için bir resesyon beklentisi hakimdi. Ancak FED’in faiz politikalarıyla birlikte ABD enflasyonunda yaşanan düşüş resesyon endişelerini nispeten hafifletti. Bugün geldiğimiz noktada ise FED’in yılın son çeyreği yahut 2024 yılının başları itibarıyla daraltıcı politikalarını tamamıyla sonlandırması ve faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Yine benzeri hamlelerin en büyük ihracat pazarlarımızdan olan Avrupa Birliği’nden de geleceğini söyleyebiliriz. Özetle, birçok gündem maddesinin zorluklara sebep olduğu 2023 yılının ardından bugünün şartlarında 2024 için çok daha olumlu bir tablo çizmek mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye çok avantajlı bir konuma sahip”

Lojistik sektörü açısından Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konuma dikkat çeken Baş, devamında şunları kaydetti: “Bu konuda gerekli adımları atarak bu avantajı değerlendirme vaktinin geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün yapılan altyapı yatırımları sektörü desteklemekle birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz. Çünkü coğrafyamız karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapmaya elverişli. Üstelik 3 farklı kıtanın kesiştiği bir konumda yer alıyoruz. Bunların hepsi hanemize artı olarak yazılıyor. Yalnızca sistemli biçimde doğru adımları atmak gerekiyor.”