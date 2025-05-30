Mercedes-Benz Türk’ün Sıfır Gibi Motor programı yeni tesisinde daha hızlı hizmet sunuyor

Türkiye ağır ticari araç sektörünün öncüsü Mercedes-Benz Türk, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektöre yön vermeye devam ediyor. Ürettiği birbirinden iddialı modellerle yol ve yük taşımacılığından turizme kadar pek çok sektörde ticari hayatı kolaylaştıran Mercedes-Benz Türk’ün dünyada öncü olduğu alanlardan biri de “Sıfır Gibi Motor” programı.

1 yıl sınırsız kilometre garanti

Mercedes-Benz Türk’ün Satış Sonrası Hizmetler programlarından biri olan ve 2017 yılında hayata geçirdiği “Sıfır Gibi Motor” programı, yurt içi pazardaki Euro 6 motora sahip kamyon ve otobüslerinuzun yıllar boyunca ilk günkü performans ve düşük yakıt tüketimi avantajlarını korumasını sağlıyor. Üstün performans, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlı servis hizmetleriyleöne çıkan program kapsamında, Mercedes-BenzTürk güvencesiyle gerçekleştirilen işlemlerle bir kamyon ya da otobüs motoru, 5 iş günü içerisinde tamamen yenileniyor. Yenilenen motorlara, Mercedes-Benz Türk tarafından kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl süreyle orijinal yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra ilkve tek motor yenileme merkezi olma özelliğini taşıyor.

Mercedes-Benz Türk müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına hızla cevap verdiklerini belirten Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu,“2017 yılından bu yana başarıyla yürüttüğümüz ‘Sıfır Gibi Motor’ programımızı artan motor yenileme taleplerine yanıt verecek şekilde sürekli geliştiriyor ve kapasitesini artırıyoruz.Motor yenileme süreci; kapsamlı mühendislik bilgisi, özel tesis, özel donanım ve ileri seviye teknik uzmanlık gerektiren bir alan. Bu doğrultuda yalnızca orijinal yedek parçalar ve Mercedes-Benz onaylı atölye ekipmanları kullanmakla kalmıyor; aynı zamanda programda görev alan teknisyenlerimizin kendi alanlarıyla ilgili birçok konuda derinlemesine eğitim almalarını sağlıyoruz. Böylece motorun tüm bileşenleri, fabrikadaki üretim standartlarına uygun şekilde elden geçirilerek, yeniden ilk günkü performans seviyesine ulaştırılıyor.” dedi.

Tolga Bilgisu, “Şirketimizde yürütülen ‘Sıfır Gibi Motor’ programı faaliyetleri, daha verimli, modern ve yüksek kapasiteli bir ortamda devam etmek üzere yeni tesisimize taşındı. Bu stratejik adımla birlikte mevcut üretim kapasitemizi artırmış bulunuyoruz. Yeni tesisimizde yer alan gelişmiş altyapı, modern ekipmanlar ve genişletilmişçalışma alanı sayesinde kalite standartlarımızı daha da yukarı taşıyor, aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz. Bu taşınma, fiziksel bir değişikliğin ötesinde müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir üretimi merkeze alan bir dönüşüm sürecinin de önemli bir parçası. Böylelikle daha esnek üretim planlaması, geliştirilmiş lojistik akışı ve çalışan konforunu artıran ergonomik düzenlemeler ile hem iç süreçlerimizi optimize ediyor hem de müşterilerimize daha da hızlı ve kaliteli hizmet sunabiliyoruz.” diye ekledi.

“Müşterilerimizin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak onların ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunarken, aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini her geçen gün zenginleştirmeye devam ediyoruz” diyen Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Otobüs Teknik Operasyonlar Grup Müdürü Cihan Tömekise,“Günümüzde ağır ticari araç kullanıcıları için operasyonel süreklilik ve uzun ömürlü performans her zamankinden daha kritik. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen ’Sıfır Gibi Motor‘ programı, yalnızca motorun teknik olarak yeniden üretimi değil, aynı zamanda müşterilerimize fabrika standartlarında ilk günkü kalite, uzun vadeli güvenve sürdürülebilir verimlilik sunuyor. Program kapsamında tesislerimize gelen motorlar, Mercedes-Benz Türk üretim standartlarına birebir uyumlu şekilde, en son teknolojiler ve orijinal parçalar kullanılarak yenileniyor. Yenilenme sürecinin tamamı eğitimli teknisyenler tarafından yürütüldüğü için motorlar ilk günkü performansına ve yakıt verimliliğine yeniden kavuşuyor. Müşterilerimiz zamandan tasarruf ediyor ve operasyonlarını kesintisiz devam ettirebiliyor.” dedi.