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IKEA'nın satışları yüzde 5 azaldı

IKEA'nın yıllık satışları, İsveçli ekonomik ev eşyası perakendecisinin daha fazla müşteri çekmek ve daralan ev mobilyası pazarındaki payını korumak amacıyla fiyatları düşürmesinin ardından yüzde 5 düştü, ancak gelecek yıl bir toparlanma bekliyor.

Haber Merkezi
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IKEA'nın satışları yüzde 5 azaldı
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Dünya çapında IKEA mağazalarının çoğunun sahibi olan Ingka Group, 31 Ağustos'ta sona eren mali yılında 39,6 milyar Euro satış bildirdi. Bu miktar satışlarda geçen yıla göre yüzde 5 azalış anlamına geldi.

Ingka Group CEO'su Jesper Brodin, "Tüm pazarlarımızda neredeyse eş zamanlı olarak ekonomide ve ev mobilyası sektöründe bir yavaşlama yaşadık. Dürüst olmak gerekirse 2008'den bu yana hiç böyle bir şey yaşamamıştık" dedi.

Brodin, IKEA'nın mağaza ziyaretlerinde ve satılan ürün miktarında düşüş gördükten sonra fiyatları düşürmeye karar verdiğini, bunun da ziyaretçi sayısını ve satılan ürün miktarını artırdığını söyledi.

Ingka Group, pazarlarındaki fiyat indirimleri için 2,1 milyar eurodan fazla yatırım yaptığını ve küresel ev mobilyası pazarındaki payının yüzde 5,7'de sabit kaldığını söyledi.

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