Shell’in dünya şampiyonu Adana’dan çıktı

ADANA / EKONOMİ

Shell’in global ölçekte düzenlediği ve dünyanın en geniş katılımlı akaryakıt istasyonu yarışması olan ‘Parlayan Yıldızlar’da dünya şampiyonluğu, geçen yılki çalışmalarıyla Shell’in Adana Küçükdikili istasyonuna geldi. Yaklaşık 75 yıldır Shell Bayisi olan Senos Petrol, Küçükdikili istasyonuyla önce Türkiye şampiyonluğu, sonra Avrupa birinciliği rekabetinde ipi göğüsledi. Singapur’da düzenlenen törende ise küresel çapta birincilikle ödüllendirilerek yılın istasyonu ödülünü kazandı.

Başarının ardından Küçükdikili’deki istasyonda şirket ve bayi yöneticileriyle istasyon çalışanlarının katıldığı bir tören gerçekleştirildi. Senos Petrol’ün üçüncü kuşak yöneticileri Serhan Köse ve Nihan Köse yönetimindeki istasyonun başarısı, Küçükdikili’de Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı’nın katıldığı törenle kutlandı.

Senos Petrol’ün küresel başarısını kutlayan Emre Turanlı, “70’i aşkın ülkeden 46 bin Shell istasyonu arasında her yıl yaşanan bu zorlu rekabette, bizler için unutulmaz anların yaşandığı mücadeleyi ve sonunda yaşadığımız muazzam mutluluğu, her zaman gururla hatırlayacağız. Shell&Turcas olarak Türkiye’de yaklaşık 1150 istasyonumuzda her gün 1 milyonu aşkın misafirimizi ağırlıyor, akaryakıttan markete madeni yağdan temiz tuvaletlere, insanların Shell’i olarak hizmet veriyoruz. Bayilerimizle etkin iletişim ve güçlü işbirliği içinde, tüm istasyonlarımızda üstün hizmet vermek için çalışıyoruz. Söz konusu iletişim ve işbirliği, Shell’in küresel çaptaki yüksek standartlarında yaşanan rekabette dahi dünya şampiyonluğu getirdiği gibi, bayilerimize başarı, misafirlerimize de memnuniyet getiriyor” dedi.

Tek çatı altındaki en büyük perakende markası

Dünyanın tek çatı altındaki en büyük perakende markası olan Shell’in küresel çapta 46 bin istasyonu var. Bu istasyonların kalitesi her yıl birçok parametre ile sınanıyor, yaklaşık 70 ülke arasından en iyiler seçiliyor. Dünyada bu yarışmadan daha fazla katılımlı bir akaryakıt istasyonu yarışması olmaması, yılın istasyonu ödülünü alan bayiyi, dünyanın en büyük akaryakıt istasyonu yarışmasının da kazananı yapıyor.