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ING’den limited şirketlere uzaktan müşteri olma kolaylığı

ING Türkiye, limited şirketlere, şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma kolaylığı sunuyor. Limited şirket sahipleri, ING Mobil’i indirerek ve ilgili adımları tamamlayarak zahmetsiz bir şekilde ING müşterisi olabiliyor ve ardından birçok avantajdan yararlanabiliyor. Ücretsiz para transferi yapabilen ve anlaşmalı ATM’lerde ücretsiz işlem gerçekleştirebilen işletmeler, Cebimdeki Danışman KOBİ ile yüz yüze bankacılık hizmetine ulaşabiliyor ve e-Turuncu Hesap’ta 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizinden yararlanabiliyor.

Haber Merkezi
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ING’den limited şirketlere uzaktan müşteri olma kolaylığı
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Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, limited şirketler için uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. ING Türkiye, artık şahıs şirketlerinin yanı sıra Türkiye menşeili münferit yetkilisi olan limited şirket statüsündeki tüzel firmalara da şubeye gitmeye gerek kalmadan, ING Mobil üzerinden müşteri olabilme kolaylığı sunuyor. Limited şirketlerini ING’li yapmak isteyen işletme sahipleri, ING Türkiye’nin kurumsal internet sitesini ziyaret edip karekod okutarak ING Mobil’i akıllı telefonlarına indirebiliyor ve ING müşterisi olmak için ilk adımı atabiliyor. Kimlik doğrulaması ise çipli kimlik kartı ve yüz okuması ile tamamlanıyor. Ardından firma ve varsa ortak bilgilerini girerek görüntülü görüşme süreci başlıyor. İşlemlerin tamamlanması için müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşme sağlanarak ING müşterisi olma süreci tamamlanıyor.

Kolay, zahmetiz ve masrafsız bankacılık deneyimi  

Görüntülü görüşme ile ING müşterisi olan limited şirket sahipleri, birçok avantajdan da yararlanabiliyor. ING müşterisi olan tüzel firmalar, ücretsiz para transferi yapabiliyor ve anlaşmalı ATM’lerden ücretsiz işlem gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, Cebimdeki Danışman KOBİ ile işletmeler, görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde uzaktan bağlanarak ve yüz yüze görüşerek bankacılık işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte firmalar, günlük faiz kazandıran e-Turuncu Hesap’ta 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizinden yararlanabiliyor.

Öcal Ağar: Bankacılık ürün ve servislerini dijitalleştirmeyi stratejimizde önceliklendiriyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Müşterilerimizin hız ve esneklik ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi önceliklendiriyor, dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alıyoruz. İhtiyaç duydukları her noktada tüzel müşterilerimizi desteklemek ve hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikçi dijital çözümler geliştiriyoruz. Uçtan uca kolay, zahmetsiz ve pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunmayı, yeni teknolojilerle bankacılık ürün ve servislerini dijitalleştirmeyi stratejimizde önceliklendiriyoruz. Yeni hizmetimizle, şahıs işletmelerinin yanı sıra artık limited şirketlere de şubeye gitmeye gerek kalmadan diledikleri yerden ING’li olabilme fırsatı sunuyoruz. Bununla birlikte dijital yetkinlik ve danışmanlık hizmetlerinin, sürekli değişim ve dönüşüm içinde olduğumuz bu günlerde müşterilerimiz için çok daha önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Biz de Ticari ve KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz, Cebimdeki Danışman KOBİ de bu vizyonumuzu yansıtıyor. Yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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