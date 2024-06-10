İş dünyasının liderleri IFS connect etkinliğinde buluştu

IFS Global Ceo’su Mark Moffat, IFS Güney ve Batı Avrupa ile LATAM Başkanı André Robberts ve IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yapay zeka entegrasyonuyla güncellenen IFS Cloud çözümü de tanıtıldı. Katılımcılar bu yeni teknolojinin gücünü ve şirketlere getireceği yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Türkiye’deki pozisyonumuz muhteşem

Etkinlikte konuşan IFS Global CEO’su Moffat, üretken yapay zekanın bilişim teknolojileri dışında artık yönetim kurulu üyelerinin gündeminde de üst sıralarda yer aldığını söyleyerek, “Kendimizi yapay zekayı nasıl daha yetenekli hale getireceğimiz konusunda her zamankinden daha fazla baskı altında hissediyoruz” dedi. Sektörde, dijital dönüşüm kapsamında oldukça büyük ve önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çeken Moffat, “Bu kapsamda yapay zekâ geleceğe yön veren en önemli uygulamalardan biri. IFS olarak bizler de yapay zekaya yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. IFS’in 20 yıldan bu yana var olduğu Türkiye pazarındaki konumunu da değerlendiren Moffat, “Türkiye’deki pozisyonumuz şu anda muhteşem. Kurumsal iş uygulamalarında liderler arasındayız.Bu bizim için büyük bir güç ve şu anda insanlara sunduğumuz katma değer bize büyük bir tanınırlık kazandırdı, bundan daha iyisi olmamıştı” diye konuştu.

Değişimi kucaklayan yüzlerce şirketin yol arkadaşıyız

Etkinlikte söz alan IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk ise konuşmasına bu özel günde yanlarında olan tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz 20 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda farklı projeler gerçekleştirdik. Yaptığımız projenin başarısı, çalıştığımız şirketin kültürüne doğrudan bağlı. Bugün Türkiye’de dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirdiğimiz 700’den fazla şirket bulunuyor. IFS’e duyulan bu güven sayesinde; değişimi kucaklayan yüzlerce şirketin yol arkadaşıyız.” Kuruldukları ilk günden beri müşterileriyle Türk sanayisinde ve ekonomisinde uzun vadeli bir yol çizdiklerini ve bu yolda durmaksızın ilerlediklerini söyledi.