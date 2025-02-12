İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut çalışanlarının maaşları ne zaman ödenecek?

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan KFC ile Pizza Hut markalarının işletmeciliğini üstlenen İlkem Şahin'e ait İş Gıda A.Ş., şubelerin tamamının operasyonlarını durdurmasıyla gündem olan konkordato sürecine ilişkin son gelişmeleri ve süreci açıkladığı bir yazı yayımladı.

7 bin işçinin maaşları ve hakları ödenmedi

7 bini aşkın işçinin ocak maaşlarını ve haklarını ödemeyerek 7.7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan eden İş Gıda, yaptığı yazılı açıklamada, "Yum! Brands ile olan iş birliğimizin tek taraflı sona ermesi nedeniyle tüm restoranlarımızı kapatarak müşterilerimize hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldık" dedi.

"Çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık"

4 yıl gibi kısa bir sürede 35 şehirde, 537 restorana ulaştığını belirten İş Gıda A.Ş., şunları kaydetti:

“Kazandığımız her bir kuruşu Yum! Brands’ın yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırdık. Bunun sonucu olarak, 2024’ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık. Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek dört yıllık iş birliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık."

"Ocak maaşları şubatta yatacak"

Çalışanların mağduriyetine de değinilen açıklamada, işçilerin ödenmeyen ocak maaşlarının şubat ayında ödenmesinin planlandığı belirtildi:

"Bugüne kadar düzenli yapılan maaş ödemeleri neticesinde çalışanlarımızın 2025 yılı öncesine dönük bir maaş alacağı bulunmamaktadır. Ancak Yum! Brands’in sözleşmemizi 8 Ocak’ta tek taraflı feshetmesi sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle şirket tarihimizde ilk kez, ocak ayına ait maaşlar, her zamanki ödeme gününde ödenememiştir. Hukuken, konkordato sürecinde çalışanlar alamadıkları maaşlarını, konkordatonun kesin mühletinde İŞKUR üzerinden alabilirler. Ancak bu sürecin uzun sürmesi ihtimaline karşılık şirketimiz çalışanlarımızın mağdur olmaması adına 5 Şubat’ta ödenmesi gereken ve ödenemeyen ocak ayı maaşlarını öncelikli olarak görerek, şubat ayı içerisinde restoranların devirlerini takiben elde edilecek gelirler ile şubat ayı sonuna kadar ödemeyi planlamaktadır."

"İşten çıkış işlemlerine başlanacak"

Açıklamada işçilerin işten çıkarılacağı da ifade edilerek, "Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde, İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır. İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır" denildi.

İşçiler: Ödenmeyen primlerle 50 milyonluk malikane satın alındı

Mağdur edilen işçiler ise yaptıkları açıklamada, işverenin, çalışanların senelerce ödenmeyen primleriyle 50 milyonluk bir malikane satın aldığını belirterek “İki uluslararası dev firmanın franchise ortaklıklarının bozulmasının faturası biz işçi ve emekçi insanlara kesiliyor. İş Gıda A.Ş. tarafından yapılan (konkardato) çağrısı sunî olup, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Krispy Kreme, ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Maddi zorluklar yaşadığımız süreçte Peyman'dan alınan kredinin farklı amaçlar için kullanıldığını düşünmekteyiz. İlkem Şahin'e ait olan Jant fabrikası, tedarik sorunları yaşadığımız bir dönemde satın alındı. Maddi ve manen zorlandığımız bu dönemde Krispy Kreme şubeleri açıldı. Burada ocak ayında günlerce çalışmış olup şirket tarafından maaşını alamayan insanlar mevcutken, Krispy Kreme çalışanlarına geçen ay ikramiye verildi." dedi.