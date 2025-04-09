İstanbul Havalimanı’ndan iki yeni uçuş noktası: Girit ve Strazburg oldu

Bu yıl yaz sezonuna geçilmesi ile birlikte İstanbul Havalimanı, yeni uçuş noktaları ile yolcularına sunduğu alternatifleri artırıyor.

Aegen Havayolları, mevcut Atina seferlerinin yanı sıra Girit’ten de İstanbul’a uçmaya başladı. Haftalık iki gün karşılıklı yapılacak uçuşlar, haziran ayında artırılacak. Haftalık olarak 4 uçuşa yükseltilecek.

Aegen yeni uçuş noktaları açacak

Yunan Olimpic Havayolları’nın iflasının ardından ülkenin milli taşıyıcısı haline gelen Aegen, Yunanistan’ın farklı noktalarından ülkemize uçuş gerçekleştirecek.

Bu noktalar arasında İstanbul Havalimanı’na Santorini, Mikonos ve Rodos uçuşları haziran ayı itibari ile başlayacak.

Havayolu ayrıca mevcut Atina-İzmir Adnan Menderes uçuşlarına ek olarak yine haziran ayında İzmir-Selanik uçuşlarına da başlamayı hedefliyor.

Transavia’nın 6’ncı uçuş noktası

Hollanda merkezli Transavia da İstanbul Havalimanı’na yaptığı uçuşlarını artırıyor. Havayolu Fransa’da Strazburg kentinden İstanbul’a uçmaya başladı. Seferler hafta bir gün salı günleri karşılıklı yapılacak.

Air France ve KLM’in ortak düşük maliyetli havayolu şirketi olan Transavia, halen Strazurg’un yanı sıra İstanbul Havalimanı’na Bordo, Lyon, Nantes, Montpellier ve Paris’ten İstanbul Havalimanı’na uçuyor.