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İstanbul’da deprem riskine önlem: Fibabanka Ankara’da operasyonlarını yedekliyor

Fibabanka, deprem riskine karşı tüm operasyonlarını Ankara Merkez Ofisi'nde yedeklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da deprem riskine önlem: Fibabanka Ankara’da operasyonlarını yedekliyor
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Fibabanka, çalışanlarının güvenliği ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin sürdürülebilirliği için önemli bir adım attı.

İstanbul’da deprem riskine karşı tüm operasyonlarını Ankara Merkez Ofis'te yedekleyeceğini açıkladı.

Banka’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu doğrultuda, 4 Kasım 2024 tarihinde Ankara’daki Merkez Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Fibabanka, olası İstanbul depremine karşı kriz yönetimi çalışmalarını genişleterek, tüm bankacılık operasyonlarını Ankara’dan yedekleme imkânı sağladı. Yeni ofis, Ankara’nın merkezi bir konumunda yer alan modern YDA Center’ın 6. ve 7. katlarında keyifli bir çalışma ortamıyla hizmet veriyor.

Fibabanka üst yönetiminden oluşan ‘Kriz Yönetimi’ ekibi, olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında yürüttüğü bu projeyi çalışanların ve ailelerinin güvenliğini koruma ve bankacılık operasyon süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlama hedefiyle yürütüyor. Bu kapsamda, İstanbul’da ikamet eden, deprem nedeniyle endişe duyan ve Ankara’ya taşınmak isteyen çalışanlarını destekleyen Fibabanka, onları Ankara Merkez Ofisi'nde çalışmaya teşvik ediyor.

Diğer yandan Fibabanka, teknoloji ekiplerini Ankara’da yedekleyerek müşterileri için kesintisiz bankacılık hizmetini güvence altına alıyor. Bu merkezde görev alacak ekip, bankanın finansal, teknik ve müşteri hizmetleri süreçlerinde güvenli bir operasyon altyapısını sağlamakla birlikte, yüksek müşteri memnuniyetini sürdürebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Fibabanka, Ankara’daki yeni Merkez Ofisi’nin modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve çalışan konforuna odaklanan yapısıyla, çalışanlarının verimliliğini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımını da güçlendiriyor.

Bu adımla Fibabanka, olası bir İstanbul depremine karşı her koşulda müşterilerinin yanında olma ve kesintisiz hizmet sunma konusundaki kararlılığını ve sorumluluğunu en güçlü şekilde ifade ediyor.”

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