İsviçreli saat markası EBEL, Saat&Saat ayrıcalığıyla Türkiye’de

Saat markası EBEL, Six Senses Kocataş Mansions’da Türkiye’ye gelişini kutladı.

Saat&Saat’in 30 yıllık deneyimiyle Türkiye’ye gelen, 1911 yılında Eugéne Blum ve Alice Lévy tarafından kurulan EBEL, İsviçre saatleri üretiyor.

EBEL, saatlerinin işleyişinin taklit edilemez görünümü için en yüksek standartları oluşturuyor.

Yüzyılı aşkın süredir lüks, zarafet ve duygusallığı temel alan EBEL’in Türkiye distribütörlüğünü alan Saat&Saat, 30’dan fazla saat ve takı markasının ardından portfüyüne bu markayı da kattığını Six Senses Kocataş Mansions’da düzenlediği özel bir organizasyon ile duyurdu.

EBEL’in tanıtım davetine moda, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimler katıldı.