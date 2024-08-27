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JD.com'dan 5 milyar dolarlık hisse geri alım hamlesi

Çin merkezli JD.com, ülkedeki tüketici durgunluğuna yönelik endişeleri hafifletmek amacıyla 5 milyar dolarlık hisse geri alım planı açıkladı

Haber Merkezi
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JD.com'dan 5 milyar dolarlık hisse geri alım hamlesi
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JD.com Inc., potansiyel olarak kötüleşen ve Çin’deki tüketici durgunluğundan endişe eden yatırımcıları yatıştırmak için 5 milyar dolara kadar hisse geri alımı planladığını duyurdu. Şirket Salı günü Eylül'den Ağustos 2027'ye kadar kendi hisselerini geri satın alacağını bildirdi.

Walmart'ın hisse satışının ardından JD.com, geri alım planıyla piyasalarda yükseldi

Bloomberg HT'nin haberine göre JD'nin son hisse geri alım planı, Walmart Inc.'nin e-ticaret şirketindeki hissesini sattığını duyurmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Öte yandan, geri alım programını duyurmadan önce hisseleri Hong Kong'da yaklaşık yüzde 4 düşen JD.com’un, New York'taki hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Bu hafta, uzun süredir ülke çapındaki en popüler restoran markalarından biri olan Din Tai Fung 12’den fazla mağazasını kapattığını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay, Starbucks Corp. ise Haziran çeyreğinde Çin’deki gelirinde yüzde 14'lük bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

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