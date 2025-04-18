Johnson Health Tech, Bowflex Ve Schwınn markalarını 37,5 milyon dolara satın aldı

Johnson Health Tech, küresel pazardaki liderliğini güçlendirirken, Türkiye'de de yenilikçi çözümlerle büyümeyi sürdürüyor.

Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, BowFlexve Schwinn ürünlerinin portföylerine katılmasının Türkiye pazarındaki hedeflerine mükemmel bir uyum sağladığını belirtti. Çam, açıklamasında; "BowFlex ile Schwinn gibi güçlü ve köklü iki markanın portföyümüze katılması, Türkiye pazarındaki kullanıcılara kaliteli ekipman ve bilinçli destek sunma stratejilerimizi destekliyor. Türkiye’de fitness sektörühızla gelişen bir alan ve bu yatırımla ülkemizdeki spor severlere daha geniş yelpazede, yenilikçi ve kaliteli ürünlere sahip olma fırsatını sunuyoruz.

JRNY Dijital Platformu; BowFlex ve Schwinn ile Türkiye’deki fitness severlerle buluşuyor

Çam, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu satın alım sayesinde, Johnson Health Tech olarak Türkiye pazarındaki varlığımızı güçlendirerek ve tüketiciye kaliteli ürün sunma odaklı yaklaşımımızla ilerliyoruz. BowFlex ile Schwinn’in yüksek kaliteli ürünleri ve JRNY dijital fitness platformuentegrasyonu, Türkiye'deki fitness severler için kullanmaktan keyif alacakları bir yenilik olacak. Ulusal pazara sunduğumuz bu yeni çözümlerle, Türkiye'deki kullanıcılarımıza yalnızca teknolojik ekipman değil, aynı zamanda dijital farkındalığı yüksek bir fitness deneyimi de sunacağız."

Evde spor yapanlara yenilikçi çözümler ve motivasyon arttırıcı ürünler

"BowFlex ve Schwinn’in yenilikçi ürünlerini Türkiye'de tanıtmak için heyecanlıyız. Evde spor yapanların hayatını kolaylaştıracak, verimli ve motivasyon artırıcı çözümler sunarak fitness aktivitelerini destekleyeceğiz. Bu stratejik adım, yalnızca Türkiye'deki kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda dünya çapında büyüyen fitness trendinin parçası olmamıza da yardımcı olacak" diyen Yakup Çam, Türkiye pazarındaki odaklarını vurguladı.