Alarko Holding BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksi listesinde yerini aldı

Alarko Şirketler Topluluğu, sürdürülebilirdönüşüm ve sorumlu yatırım yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla aştı. 2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki öncü adımları veçevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı bütüncül çalışmalarıylaBorsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan Alarko Holding, aynı zamanda endeksteki ilk 25 şirket arasında yer alma başarısını gösterdi.

Holding’in son sürdürülebilirlik raporu baz alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 82 puanla, küresel ve yerel 72 şirket arasında 4. sırada yer almayı başardı. Şirketin ESG notu yapılan güçlü yatırımlar ve sürdürülebilirlik stratejileri sayesinde A (82/100) seviyesine yükseldi. Kaydedilen yukarı yönlü bu ivmede, etkin kaynak yönetimi, sürdürülebilir inovasyon yatırımları, çalışan odaklı insan kaynakları politikaları ve toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projeleri etkili oldu.

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler, London Stock Exchange Group tarafından sürdürülebilirlik performanslarına göre kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu analizler sonucunda, ESG kriterlerinde üstün performans gösteren şirketler, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazanıyor.

Alarko, Topluluk şirketleriyle birlikte ortak pozitif etkisini sürekli büyütüyor

Alarko Holding, 2023 yılında adım attığı sürdürülebilir tarım sektöründe 360 derece yer alma hedefiyle seracılık, tohum, gübre ve gıda alanlarında yatırımlarına devam ediyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir üretim modelleriyleöne çıkan Alarko Tarım Grubu, 2028 yılına kadar modern seracılıkta dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmayı hedefliyor. Seralarda hayata geçen teknolojik yatırımlarla geleneksel tarıma kıyasla %72 su tasarrufu sağlayan Alarko, ısıtma amaçlı kullanılan jeotermal suyu re-enjeksiyon yöntemiyle doğal döngüye kazandırarak çevre dostu bir üretim modeline imza atıyor. Akıllı tarım uygulamalarıyla üretilen pestisitsiz ürünler hem iç pazarda satılıyor hem de dış pazarlara ihraç ediliyor.

Alarko'nun Çankırı'da bulunan Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük hibrit mikro granül gübre fabrikası ise şirketin sürdürülebilirlik alanındaki iddiasını gözler önüne seriyor. %65 daha az enerji ve %70 daha az su kullanımıyla sektörde yeni bir standart oluşturan fabrikanın enerji ihtiyacının %35’i ise 1.200 kWp kapasiteli güneş enerji sisteminden karşılanıyor.

Alarko Enerji Grubu, düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönünde tüm yeni yatırımlarını temiz enerji alanında gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda önümüzdeki beş yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 3,5 kat artırarak, mevcut 140 MW seviyesindeki kurulu gücünü 640 MW’a çıkarmayı hedefliyor.

Alarko Carrier, Eskişehir Fabrikası’nın çatısında yer alan güneş enerjisi sistemi ile yıllık 500.000 kWh’ye varan elektrik üretmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı ürün geliştirme stratejisini de aktif biçimde sürdüren Alarko Carrier, 2023 yılının son çeyreğinde Alarko markalı fotovoltaik panelleri ürün gamına dahil ederek yenilenebilir enerji çözümleri alanındaki iddiasını daha da güçlendiriyor.

Doğayla uyumlu yaşam anlayışını merkezine alan Hillside Beach Club, konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir turizm alanında örnek teşkil eden uygulamalarıyla sektörün dönüşümüne de katkı sağlıyor. İleri düzeyde sürdürülebilirlik uygulamaları ile Haute Grandeur “Best Eco-Friendly Resort" kategorisinde Avrupa’nın en iyisi ödülüne sahip olan tesis, su kaynaklarının verimli kullanımıyla hak kazandığı “Travelife Gold” sertifikasıyla bu alandaki hassasiyetini tescilliyor. Sıfır atık prensibiyle çalışan Hillside, yerel tedarikçileri desteklemeye ve içinde bulunduğu doğal ekosistemi korumaya yönelik uzun soluklu projeler yürütüyor.

Alarko 70. yılını sürdürülebilirlik projeleriyle kutladı

Alarko Holding 70. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2024 yılında sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınma alanında bir dizi yenilikçi projeye imza attı.

Geçtiğimiz yıl SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) yönetim kurulunda yerini alan Alarko Holding, insana, ekonomiye, gezegene ve geleceğe değer katan çok boyutlu sürdürülebilirlik yaklaşımını iletişim stratejisine de taşıdı. Sorumlu İletişim Politikası’nı Türkiye’de yayımlayan ilk holding olan ve bu girişimiyle çok şirketli kurumların dönüştürücü gücüne dikkat çeken Alarko, "yeşil boyama" (greenwashing) riskine karşı net bir duruş sergiledi.

İstanbul’un simge yapılarından biri olan Ortaköy’deki merkez yerleşkesinin doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını dengelemek üzere harekete geçen Holding, Uluslararası Yeşil Enerji (I-REC) Sertifikası ve rüzgâr enerjisine dayalı Gold Karbon Kredisi satın alarak yerleşkesini karbon nötr hale getirdi.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’sEmpowerment Principles - WEPs) imzacısı olan ve bu vizyonu somut politikalarla da destekleyen Alarko, üçüncü yılına giren “Girişim Öncüleri” projesi kapsamında 1.700 kadın girişimci adayına zengin bir eğitim içeriği sunarken istihdam yaratma potansiyeli yüksek 12 kadın girişimciye hibe desteği sağladı.

Make-A-Wish Türkiye iş birliğiyle riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara umut olmayı amaçlayanHolding, 70. yılına özel olarak 70 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmek üzere yola çıktı.