Johnson Health Tech, Türkiye'de 5 yıl içinde yeni proje hayata geçirecek

Lüks ticari segmentte de yeni bir atılımla yeni markasını çok yakında Türkiye'ye getirecek olan Johnson Health Tech, 2025 yılından itibaren 50. yıla özel lansmana sunulacak bu ürünlerin satışına hız vererek lüks ticari segmentte de ciddi bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Johnson HealthTech olarak endüstriye bakış açımız bizi öne çıkarıyor. Şu anda tasarım, üretim ve satış süreçlerini kapsayan şekilde dikey olarak entegre bir şirketiz. Ürünlerin ilk tasarımlarından parça üretimine, ekipman satışından tamir hizmetlerine kadar her noktasında aktif emeğimiz geçiyor. Bu sistem, müşterilerden alınan direkt geri dönüşlerle birleştiğinde ortaya yüksek kalitede ürünler ve vazgeçilmez bir iş ortaklığı çıkıyor.

İnovasyona verdiğimiz önem yıllar geçtikçe artıyor ve 350 kişilik global AR-GE ekibimizle son teknoloji ürünler sunmak için çalışıyoruz. Ödüllü ürünlerimiz, ekran ve antrenman uygulamaları ile tesislere özel olarak kişiselleştirilebiliyor. AR-GE yatırımlarımız ve endüstri profesyonelleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde; kullanımı kolay, kişiselleştirilebilir, topluluk bazlı ve sınırları zorlamaya yardımcı olan bir ekosistem yaratıyoruz. Bu bağlamda lüks tüketim segmentindeki müşterilerimizin beklentilerini de karşılamayı amaçlıyoruz.”

“Dünya pazarı 5,5 milyar USD, Türkiye pazarı ise yaklaşık 50 milyon USD"

Dünyada fitness ve spor ekipmanları pazarı 5,5 milyar dolar seviyesindeyken bu pazarın 1,6 milyar dolar tutarındaki satışını Johnson Health Tech olarak biz gerçekleştiriyoruz. 2021 ve 2022 yılı pandemi süreci, birçok sektörde olduğu gibi fitness sektörünü de ev tipinde olmasa da kurumsal satışlarda çok fazla etkiledi. Ancak pandemi dönemini de geride bıraktık ve günümüz koşullarında sektörümüzün ihtiyaçlarını iyi analiz ederek ilerliyoruz. Hem B2C hemde B2B pazarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. 2025 dünya satışlarındaki hedefimiz ise 2 milyar dolar olacak. Türkiye'de geçen yıl pazar payı hedefimiz %15 olarak gerçekleşti, 2025’te ise bunu %25'e çıkarmayı hedefliyoruz.

“Ekonomik koşullar zor olsada alacak çok yolumuz var”

İthal ürün satışı yapan firmalar için döviz kurları ciddi takip edilmesi gereken bir konu. Ürün fiyatlarının, artan döviz kurlarına paralel olarak artış göstermesi satışları etkileyen önemli bir faktör. Ancak özellikle son yıllarda kişisel bakım, fitnessve sağlık alanında ciddi bir farkındalık oluşmaya başladı. Bu farkındalığın gelecek yıllarda sektörümüz için olumlu fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz. Sektöre olan inancımızla yeni segment ürünlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ev tipi ürünlerde Horizon markasıyla, ticari alanda da Matrix Fitness ve Vision Fitness markalarımızla varız. Son üç yılda yaptığımız marka yatırımlarıyla, Türkiye pazarında her iki alanda da bilinirliğimizi önemli oranda artırdık. Tercih edilen bir marka haline gelmek ve olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor."