“Kadının güçlendirilmesi kritik önem taşıyor”

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen 9. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kızlar Zirvesi’nde konuşma yaptı.

8-9 Şubat’ta The Royal Academy of Science International Trust (RASIT) ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, bilimde kadın liderliği ve yeni dönem için sürdürülebilirlik başlığı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, sivil toplum kuruluşları liderleri, iş insanları ve kanaat önderleri bir araya geldi.

RASIT Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Hülya Gedik, Türkiye’den zirvede yer alan tek Türk iş kadını oldu. Zirvede “Belirsiz Dönemde Kadınları Güçlendirmek” başlıklı bir konuşma yapan Gedik, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’nden açlık ve yoksulluğu bitirmek, cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadın ve genç kızları güçlendirmek ve gezegeni ve kaynakları korumak olmak üzere 4 başlık üzerinde durdu ve bu kapsamda Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları anlattı.

Gedik Holding’in faaliyet gösterdiği metal sektöründe kadınlar için kısıtlı imkanlar bulunduğunu, sektörde çalışan kadın sayısının az olduğunu belirten Gedik, tüm dünyada metal sektöründe kadın oranının yüzde 3 ile 29 arasında değiştiğini, yönetici kademelerinde bu oranın ortalama yüzde 20 olduğunu söyledi.

Kendisinin vizyoner, bir lider, mühendis ve girişimci olan babası sayesinde, bugün Gedik sanayi şirketlerini yönetme imkanı bulduğunu ve şirketlerini babasından sonra 3 kat büyüttüğünü anlatan Gedik, kadınların potansiyellerini açığa çıkarmaları için vizyoner liderlere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Mühendislik alanında çalışan ve eğitim gören kadın ve kızların sektörde daha fazla imkan bulabilmesi için çalışmak gerektiğinin altını çizen Hülya Gedik, “Hiçbir iş erkek işi değildir. Herkes her işi yapabilir yeter ki isteği, kabiliyeti ve bilgisi olsun” diye konuştu. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleriyle bitiren Hülya Gedik, salondan büyük alkış aldı.