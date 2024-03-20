Kale’nin Avrupa’daki yeni durağı Almanya oldu: Köln’e bayi açtı

Kaleseramik, yurt dışı yatırımlarına yeni bir halka daha ekledi. Aralık 2023’te Güney Asya ülkesi Bangladeş’te hizmete açtığı showroomu ile bu bölgedeki etkinliğini daha artıran Kaleseramik, bu kez Avrupa pazarına yönelik önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi.

Dünya çapında tek bir çatı altında üretim yapan en büyük seramik tesisine sahip olan ve üretimini 86 ülkeye ihraç eden Kaleseramik, Almanya’nın Köln şehrindeki yeni bayisini törenle hizmete açtı. Kaleseramik, Almanya’nın köklü şirketlerinden Sandbau GMBH’nin distribütörlüğünde açtığı yeni bayisi ile kıtadaki pazar payını ve etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Kaleseramik’in seçkin markalarını Almanya’daki tek distribütörü ve toptancısı olan Sandbau GMBH, burada seramik karo, porselen karo ve ilgili aksesuarların ticaretinde uzmanlaşmış bir marka konumunda bulunuyor. Almanya’nın Frechen şehrinde faaliyetlerini sürdüren Sandbau GMBH, ülke genelinde kuruluş aşamasında olan dağıtım ve müşteri ağı ile tüm Batı Avrupa bölgesinde uzman ve yetişmiş personeli ile taşımacılık, depolama, pazarlama, satış, servis ve satış sonrası hizmetleri veriyor.

“Avrupa’daki etkinliğimizi daha da artıracağız”

Dünya markası olma yolunda yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Kıtadaki güçlü konumumuzu pekiştirmek için Köln’deki yeni bayimizi hizmete açtık. Almanya gerek pazar gerekse de konumu nedeniyle özellikle tercih ettiğimiz bir ülke. Çünkü merkez ülke olarak, kıtanın diğer ülkelerine ulaşma noktasında da stratejik lokasyonda bulunuyor. Tecrübe ve üretim teknolojisi başta olmak üzere bizi rakiplerimizden ayrıştıran tüm bu özelliklerimizle de lokalde Almanya, daha genelde ise, Avrupa pazarında daha etkin bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Burada İtalya ve İspanya gibi çok zorlu rakiplerimiz var. Kalitenin, yenilikçi ürünlerin, hızlı ve bütünsel çözümlerin öne çıktığı bu güçlü rekabet ortamında başarılı olacağımıza inanıyoruz. Özellikle bugün tüm dünyada seramiğin geleceği olarak kabul edilen inovatif ürünümüz Kalesinterflex, en güçlü kasımızı oluşturuyor.” dedi.

“Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayacağız”

Akıllı çözümler sunan banyo mobilyalarını satışa sunacaklarını anlatan Karaoğlu, “Avrupa’da önemli markalarla rekabet ederken, aynı zamanda satış sonrası hizmet kalitesini de çok önemsiyoruz. Bu noktada iş ortağımızın bize sağladığı önemli avantajlardan biri de ‘zaman’ olacak. Çünkü yeni yatırımımız sayesinde Köln’deki merkez depomuzdan yapacağımız ürün sevkiyatı ile uzun bekleme sürelerini ortadan kaldıracağız. Hızlı ve bütünsel çözümlerle Avrupalı müşterilerimizin memnuniyetini de en üst seviyede sağlayarak, farkımızı ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu.