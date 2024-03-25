'Kamuda çoklu yapı yeşil hidrojende mevzuat oluşturma sürecini uzatıyor'

İZMİR / EKONOMİ

Yeşil Hidrojen, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını yerli üretim ile azaltacağı kaynakların başında geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası”nda yeşil hidrojen için 2035 yılında 5 bin Megavat (MW) elektrolizör kapasitesi hedefi belirlediğini hatırlatan TEKSİS İleri Teknolojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, bu hedefe ulaşılması için ilgili mevzuatın bir an önce oluşturulması gerektiğini, fakat pek çok bakanlık ve kamu otoritesinin mevzuat oluşumunda söz sahibi olması nedeniyle mevzuat oluşturma sürecinin uzadığını söyledi.

“Yerli ve yabancı yatırımcı bekleyişte”

Türkiye’de yeşil hidrojen üzerine uzmanlaşan şirketlerden Teksis İleri Teknolojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye’nin ulusal hedeflerine uygun mevzuat oluşturma sürecini oluşturmasını beklediğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın içinde bulunduğu bu sürecin gecikmelere sebep olduğunu anımsatan Devrim, “Türkiye’nin net sıfır hedeflerine ulaşmasında, emisyonu yüksek sektörlerin ise karbon yakalama süreçlerinde yeşil hidrojen kritik rol üstleniyor. Türkiye, bu enerji türünde dünyanın en yüksek potansiyeline sahip ülkeler arasında bulunuyor. Yatırımcılar, mevzuat hazırlıklarının tek bir bakanlığın eşgüdümünde yürütülmesini bekliyor. Enerji Bakanlığı’nın yol haritasını açıklamasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Bu durum yatırım iştahını olumsuz etkiliyor. Tek bir kamu otoritesinin, mevzuat tarafından dünyadaki iyi uygulama örneklerini baz alarak ve ülkemizin koşullarına hızla uyarlayarak regülasyonlarını tamamlaması hepimizin beklentisi” diye konuştu.

“Kamunun içinde olduğu kümelenme şart”

5 bin MW elektrolizör kapasitesinin Türkiye’de konuşlu şirketlerin oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından üretilmesinin taşıdığı öneme dikkat çeken Devrim, bu konuda da kamunun içerisinde yer aldığı bir kümelenme stratejisine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Nükleer enerji yatırımları için oluşturulan Nükleer Sanayi Kümelenmesi’nin (NÜKSAK) bu anlamda özgün bir örnek olduğunu söyleyen Devrim, “2022 yılı itibarıyla tüm dünyada 95 milyon ton hidrojen tüketildi. Bu tüketim 2030 yılında 150 milyon tona, 2050 yılında ise en iyimser tahminle 540 milyon tona yükselecek. Yeşil hidrojen üretebileceğimiz elektrolizör kurulu güç kapasitemizin 2030 yılında 2 bin MW’a, 2035 yılında 5 bin MW’a ve 2053 yılında 70 bin MW'a ulaşmasını hedefliyoruz. Bu hedefler önümüzdeki 30 yılda yeşil hidrojene elektrolizör ve depolama sistemleri için yaklaşık 100 milyar euro yatırım yapılması anlamına geliyor. Bu yatırımın ülkemizde konuşlu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi, kaynak olarak sadece suyu kullanacak, emisyonu da sadece su olacak bir yerli enerji kaynağını, yerli üretimle yapmamız anlamına geliyor. Bu büyük hedefler için kamu otoritelerimizin de yer alacağı bir yeşil hidrojen kümesi kurmamız gereklilik olarak öne çıkıyor” dedi.

Dünyada üretilen hidrojenin yüzde 4’ü yeşil

Dünyada yıllık 95 milyon ton hidrojen üretilirken, bu üretimin sadece yüzde 4’ü yeşil hidrojen sınıfına giriyor ve yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor. Üretimin kalan yüzde 48’i doğalgaz, yüzde 30’u petrol, yüzde 18’i ise kömür kaynak kullanılarak gerçekleşiyor. Türkiye’nin ulusal hedefleri arasında yeşil hidrojen üretim maliyetini 2035 yılında 2,4 USD/kgH2 ve 2053'e kadar 1,2 USD/kgH2 altına düşürmek yer alıyor.