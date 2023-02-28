Karma Grup’tan ‘Koku Atölyesi’

Gıda, içecek, ambalaj, kozmetik gibi sektörlerde özel eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan Karma Grup, Döhler iş birliği ile 17 Mart’ta ‘Koku Atölyesi’ düzenleyecek.

Gıda, içecek, ambalaj, kozmetik gibi sektörlerde özel eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan Karma Grup, Döhler iş birliği ile Koku Atölyesi’ düzenliyor. 17 Mart’ta düzenleyecek ‘Koku Atölyesi’nde koku alma duyusunu etkileyen tüm unsurlar uzman isimlerce masaya yatırılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, tat alma duyusunun koku alma duyusundan büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Bahçekapılı, devamında şunları kaydetti: “Bir kişinin kokuları tanıma, tanımlama ve değerlendirme becerileri olan koku algısı, koku duyularının çalışmasıyla yakından ilgilidir ve koku moleküllerinin burun içindeki reseptörlere bağlanması sonucu ortaya çıkar. Bir ürünün lezzetini oluşturan en önemli bileşenler gıdalardaki koku ve aroma molekülleridir. Tat alma duyusu, koku alma duyusundan büyük ölçüde etkilenir. Tat yoluyla aldığımızı sandığımız duyusal özelliklerin yüzde 70’inden fazlası aslında koku alma duyumuzla ilişkili. Tat alma duyumuz sadece acıyı, tuzluyu, tatlıyı ve ekşiyi ayırt etmemizi sağlar. Bize tat alma duyumuzun çoğunu veren, gıdalardaki koku/aroma molekülleri. Yemek yediğimizde, koku ve aroma molekülleri ağız ve burun arasında dolaşır. Koku molekülleri burun boşluğunda koku alıcı nöronlarla buluşur ve beyne mesaj gönderir. Baskın görüşe göre gıda kokuları tat artırıcı niteliklerini, o tat ile güçlü bir şekilde ilişkili olan gıdalarla birlikte değerlendirilmelerinin sonucu olarak kazanır.”

Tüketiciler tarafından beğenilen bir kokunun tüketici davranışları üzerindeki pozitif etkisinin yeni ürün geliştirme noktasında sıkça değerlendirildiğine dikkat çeken Bahçekapılı, gıda ve içecek başta olmak üzere tüm sektörler için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Koku Atölyesi’ne ilişkin bilgi de veren Bahçekapılı, katılımcıların koku alma duyumuzun tat alma duyumuzu nasıl harekete geçirdiğini inceleme fırsatı bulacağını söyledi. Bahçekapılı, “Tükettiğimiz gıdaların tat, koku ve dokusunun toplamı o gıdayı nasıl tanımladığımızın bir özeti. Konusunda uzman eğitmenler ile sektör profesyonellerine yönelik düzenleyeceğimiz Koku Atölyesi’nde; koku alma duyumuzun tat alma duyumuzu nasıl ve ne derece etkilediğini derinlemesine ele alacağız. Koku fizyolojisi, koku profilleme, duyusal analiz uygulamalarında panelist seçimi ve eğitiminde kullanılan koku teknikleri hakkında katılımcılara işlerini geliştirebilecekleri değerli bilgiler vereceğiz. Atölye çalışmalarımızı Döhler’in desteği ve iş birliği ile 17 Mart’ta Workinton Kozyatağı AND’da hayata geçireceğiz.” şeklinde konuştu.