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Karsan, Romanya’da 100 araçlık ihale kazandı

Karsan, Romanya’da 1,17 milyar TL'ye karşılık gelen elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

Haber Merkezi
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Karsan, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesinin kazandığı bildirildi. Şirket prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşmenin imzalanacağı belirtti.

Açıklamada toplam ihale bedeli 293 milyon Rumen leyi (KDV hariç) tutarında açıklandı. Bu bedelin TL karşılığı 1,17 milyar TL olarak açıklandı. Teslimatların 2023’-n dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.