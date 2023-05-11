Kervan Gıda, ilk çeyrekte satış gelirini yüzde 50 artırdı

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2023 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2023 yılı 1. çeyrek konsolide FAVÖK tutarı piyasa beklentilerinin üzerinde 209 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin satış gelirleri de 2022 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr marjı yüzde 28 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK marjı da yüzde 14 oldu.

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “2022 yılını hedeflerimizin üstünde bir kar ile kapatmıştık. 2023 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre bu yılı da hedeflerimizin üstünde bir başarı ile kapatacağımızı öngörüyorum. Kervan Gıda olarak büyüme ivmemizi ve Türkiye sanayisine sağladığımız faydayı artırma hedefimizle, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Doğru hedefler, planlamalar ve çalışmalarla istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik yedi fabrikasıyla ve yıllık 111 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Kervan Gıda’nın Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Polonya’da bağlı ortaklıkları bulunuyor.