KidZania Kurucusu Xavier Lopez Ancona: Her yıl 6 milyon çocuğu misafir ediyoruz

Murat KÜÇÜK

İlki Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Santa Fe bölgesinde 1999 yılında kurulan ve 8 bin metrekarelik alanda çocukları yetişkin rollerine sokan KidZania, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülkedeki 26 noktada her yıl 6 milyondan fazla çocuğu ağırlıyor. Gerçek dünyadan esinlenerek 100’den fazla meslek ve iş kolunu deneyimleme imkanı sunan bu özel tema parklar, çocukların öğrenmekten keyif almasını ve öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlıyor. Lider markaları hikayeye dahil ederek 17 ülke ve 26 şehirde çocuklar için adeta yeni bir ülke yarattıklarını söyleyen KidZania Kurucusu Xavier Lopez Ancona, “Her hafta 115 bine yakın çocuk, dünyanın dört bir yanında büyüklerin dünyasını keşfediyor” diyor. Ancona, çocukların bu eşsiz ülkedeki deneyim yolculuğunu şöyle anlatıyor: “Çocuklar, KidZania'da geçirdikleri 5 saat içinde merak ettikleri her sorunun cevabını görerek, dokunarak ve deneyimleyerek öğreniyor. Çikolata fabrikasına adım attıklarında; ellerini yıkıyor, başlarına bone takıyor ve üretim sürecinin her aşamasını titizlikle gözlemliyorlar. Kakao tohumlarının nereden geldiğini ve çikolatanın mucidinin kim olduğunu öğreniyorlar. Bizim işimiz bu muhteşem serüveni onların anlayabileceği bir dille anlatmak. Çünkü biz çocukların kendi seçimlerini yapmakta özgür oldukları bir dünya için mücadele ediyoruz.”

Türk çocuğu harcarken Japon çocuğu biriktiriyor

Ancona, çocukların KidZania'daki çeşitli aktivitelerde tema parkın para birimi olan kidZos kazanmalarını önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriyor ve ilginç bir detaya dikkat çekiyor: “Toplumdan ve ailelerinden gördükleri deneyimler sayesinde çocukların KidZania'daki KidZos harcama alışkanlıkları, dünyanın her yerinde farklılık gösteriyor. Örneğin; KidZania İstanbul'daki çocuklar bu parayı harcarken, Japonya'daki çocuklar biriktirmeyi tercih ediyor.”

“Türkiye mükemmel bir örnek”

Ancona, Türkiye’nin genç nüfusu ve eğitime olan ilgisi ile KidZania için mükemmel bir tercih olduğunu belirtiyor. Ancona, 10 yıl önce İstanbul’da bir KidZania açmaya karar verdiğinde, Türk ailelerin çocuklarının eğitimine verdikleri önemden etkilendiğini söylüyor. “Türk ailelerin kendileri için harcama yapmak yerine çocuklarının eğitimine yatırım yapmayı tercih etmeleri aile bağlarının gücünü yansıtıyor” diyen Ancona, bu durumun KidZania'nın Türkiye’deki başarısının anahtarı olduğunu söylüyor. Geride kalan 10 yıllık dönemde KidZania’nın Türkiye’de 2.5 milyon kişiyi misafir ettiği bilgisini paylaşan Ancona, “İstanbul; tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın en önemli metropollerinden biri. Bu eşsiz şehir, Doğu ve Batı'nın buluşma noktası. KidZania'nın İstanbul bu konumu ile çocuklara eğitim hem de eğlence deneyimlerinde bu zenginliği keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca İstanbul'un dinamik ve çeşitli nüfusu KidZania ziyaretçilerine farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını gözlemleme şansı veriyor” diyor.

“Atatürk’ün sözü benim için ilham kaynağı oldu”

Ancona, Türkiye hakkında araştırma yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ü de okuduğunu ve ondan çok etkilendiğini söylüyor. Atatürk'ün hayatını derinlemesine incelediğini belirten Ancona, “Atatürk'ün ‘Geleceğin umudu, ışıklı çiçekleri gençliktir. Bütün ümidim gençliktedir' sözü benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Bu söz, dünyaya ışık saçan her çocuğun potansiyeline verilen değeri vurguluyor. Üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen sadece bizim değil, dünyanın umudu da gençlerde” ifadelerini kullanıyor.