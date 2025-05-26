Klima bakımı ve yeni nesil teknolojilerle serin bir yaz mümkün

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı yeniden gündeme geliyor. Ancak sadece klima sahibi olmak yetmiyor; cihazdan maksimum verim almak için doğru kullanım, düzenli bakım ve teknolojik seçimler de büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, klimaların yılda en az bir kez bakım görmesi hem insan sağlığı hem de cihazın ömrü açısından kritik bir rol oynuyor. Bakımı yapılmayan klimalar daha fazla enerji tüketiyor, arıza riski artıyor ve hava kalitesini düşürüyor. Enerji tasarrufu sağlamak isteyen tüketicilere, klima seçiminde A+, A++ ve A+++ enerji sınıflarının tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca kapasite seçimi de önemli. Çünkü bulunduğu alan için ya çok büyük ya da yetersiz kalan cihazlar, enerji israfına veya konfor kaybına neden olabiliyor.

Öte yandan ‘konfor sıcaklığı’ standardı kişiden kişiye değişmekle birlikte, bu değerin 20 ile 24 derece aralığında tutulmasını tavsiye ediliyor. Bu sayede hem enerji tüketimi kontrol altına alınabiliyor hem de kullanıcı sağlığı korunuyor.

Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da iç ortam hava kalitesi... Özellikle yaz aylarında artan polen ve toz yoğunluğuna karşı gelişmiş filtre sistemlerine sahip modellerin tercih edilmesi öneriliyor.

Klimada düzenli bakım önemli

Klimalar yalnızca yazın değil, yıl boyunca konforlu iç ortamlar sağlamak için çalışan cihazlar. Ancak verimli ve sağlıklı bir performans için düzenli bakım şart. Baymak uzmanları, yaz sezonu başlamadan önce yapılacak bakımın cihazın hem ömrünü uzattığını hem de enerji tüketimini düşürdüğünü vurguluyor. Bakımı ihmal edilen klimalarda arıza riski artıyor, filtreler tozla dolarak hava kalitesini düşürüyor. Bu da hem cihazın performansını olumsuz etkiliyor hem de kullanıcı sağlığını riske atıyor. O nedenle, yaz sıcakları bastırmadan klima bakımının tamamlanması hem konfor hem ekonomi açısından büyük önem taşıyor.

“Sezon yoğunluğunu unutmadan harekete geçin”

Yoğun sezon başlamadan önce hem bakım hem de yeni cihaz alımlarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Baymak Ülke Servis Müdürü Özay Şen, şu değerlendirmede bulunuyor: “Klimalarınızı yaza hazırlamak sadece konfor değil, aynı zamanda sağlık ve ekonomi meselesidir. Düzenli bakım yaptırmak, cihazınızın hem performansını hem de ömrünü doğrudan etkiler. Yeni bir cihaz almayı düşünen tüketicilere ise tavsiyemiz; enerji sınıfı yüksek, inverter teknolojili ve akıllı kontrol özelliklerine sahip modelleri tercih etmeleri yönünde. Ayrıca sezon yoğunluğu başlamadan hareket etmenin hem zaman hem bütçe açısından büyük avantaj sağladığını unutmamak gerekiyor.”