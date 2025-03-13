KOBIL Ventures programına Silikon Vadisi’nde start verildi

Teknoloji birçok sektöre entegre olmaya devam ederken yeni gelişmeler ve yapay zeka iş modellerini de dönüştürmeyi sürdürüyor. Teknoloji altyapısı ve kaynağı geliştirmek isteyen birçok start-up iş modellerini hızlandırmakta zorlu süreçler yaşıyor. Almanya merkezli teknoloji sağlayıcı KOBIL, bu ihtiyacı öngörerek start-up’lar için yeni bir programın müjdesini verdi. Start-up’ların teknoloji kalemini geliştirmeyi hedefleyen şirket, KOBIL Ventures programının ilk startını Silikon Vadisi’nde verdi. Türkiye ve Almanya’da da devreye alınması planlanan KOBIL Ventures programı, teknolojik maliyetler, iş geliştirme ve büyüme süreci zorlu olan start-upların çözüm ortağı olmayı amaçlıyor. KOBIL Ventures programının start-up’lara önemli katkılar sağlayacağını ifade eden KOBIL Kurucu ve CEO’su İsmet Koyun, “İş dünyasına kazandırılması önemli birçok nitelikli girişim, teknoloji ve kaynak geliştirme aşamalarında zorlu ve sancılı süreçlerden geçiyor. KOBIL olarak, teknolojik altyapımızı nitelikli start-up’larla paylaşmaya hazırlandığımız KOBIL Ventures programımızı Silikon Vadisi’nde başlattık. Bu programla KOBIL teknolojisine erişim sağlayan start-up’lar, araştırma ve geliştirme süreçlerini daha az maliyetle ve daha kısa sürelerle tamamlayabiliyor. Start-up’ların başlangıç ve büyüme süreçlerine katkı sağlayarak iş verimliliği de artırıyoruz; bu sayede teknoloji altyapısı geliştirmek yerine ana odaklarında ilerleyebiliyorlar. KOBIL Ventures programımızı yakın zamanda Türkiye ve Almanya’da da devreye alarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki start-up’ların teknolojik çözüm ortağı olacağız” dedi.

Uygulama çözümlerinin maliyeti yıllık 700 bin doları aşıyor

Girişimciler; tarım, fintek, sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı sektörde çeşitli çözümlerle kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Yazılım ve Ar-Ge süreçleri oldukça zor ve uzun süreli olan start-up’lar, yüksek maliyetler karşısında da sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Start-up’ların yüzde 95’i piyasaya girişte başarısız olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Mobil uygulama geliştirmek isteyen çoğu start-up ise teknolojik altyapı ve kaynak eksikliği nedeniyle verimli bir iş modeli üretemiyor.

Teknoloji geliştirmenin start-up’lar için hem maliyetli hem de zor bir süreç olduğuna dikkat çeken İsmet Koyun, “Start-up’lar teknolojik altyapı geliştirmek isterken kendi iş odaklarında ilerleyemiyor. Bu yüzden de hem piyasaya girişte hem de iş geliştirme de sıkıntı yaşıyorlar. KOBIL olarak araştırmalarımıza göre, kendi uygulama çözümlerinin bir start-up’a maliyeti yıllık 700 bin doları aşıyor. Bu doğrultuda KOBIL Ventures programımız, start-up’lara teknoloji sağlayıcısı olarak güvenliğini önceliğimize alarak kendi SuperApp’lerini geliştirme fırsatı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

KOBIL teknolojisi ile SuperApp olma fırsatı

Birçok önemli SuperApp’in KOBIL teknolojisi ile hayata geçtiğini belirten İsmet Koyun, “Gartner tarafından Avrupa’nın SuperApp sağlayıcıları arasında referans gösterilmenin yanı sıra dünyanın ilk şehir SuperApp’i olan İstanbul Senin’e de teknolojik altyapı sağladık. Farklı sektör ve iş alanlarında olan start-up’ları da KOBIL Ventures programımızla, SuperApp dünyamıza kazandırmak istiyoruz. Nitelikli start-up’lar, 100 milyon fazla kullanıcının güvenliğini sağlayan KOBIL altyapısı sayesinde SuperApp çözümleri başta olmak üzere maliyet, hız ve kaynak geliştirme de birçok avantaj elde edebilecek.” dedi.