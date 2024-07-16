Koltek/Burak Dalgıç: Türk firmalarının yurt dışında iş yapma şansını artırıyoruz

Yurt dışına yönelik inşaat projelerine müşavirlik hizmeti veren Koltek Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalgıç, projelerde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerimizi sunarken, aynı zamanda Türkiye’den birçok alt sektörü de bu projelere dahil etme şansına sahip olduklarını bildirdi. Türk firmalarının yurt dışında verdikleri hizmetlerde, sektörün global pazarlardaki standartlarına da etki ettiğini belirten Dalgıç, hizmet ihracatının önemine işaret etti.

"Türkiye'den birçok alt sektörü projelere dahil etme şansımız var"

Koltek olarak müşterilerine mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sunarken, aynı zamanda Türkiye’den birçok alt sektörü de bu projelere dahil etme şansına sahip olduklarını anlattı. Dalgıç, Koltek’in yurt dışındaki projelerinde, inşaat, malzeme tedariki, makine ve ekipman, lojistik gibi birçok alt sektörün de çalışmalarına katkı sağladığını belirterek, “Projelerimizde sadece kendi hizmetlerimizi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok Türk firmasının da yurt dışında iş yapma fırsatını artırıyoruz. Bu şekilde, Türk mühendislik ve müşavirlik sektörü olarak yurt dışındaki projelerde geniş bir ekosistem oluşturuyoruz” şeklinde konuştu. Dalgıç, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılarak Türk mühendislik, müşavirlik hizmetlerinin global çapta daha fazla tanınmasını sağlamaya odaklanacaklarını vurguladı.