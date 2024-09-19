Kutluk Döküm, ihracatta vites yükseltecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren Kutluk Döküm Bozüyük’te kurduğu ikinci fabrikasında son aşamaya gelirken makine kurulumlarını tamamlamaya başladı. Pik döküm, sfero dökme demir, çelik alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum gruplarında döküm faaliyetlerine devam ederken 2-3 ay içerisinde tamamlanacak yeni tesis ile birlikte farklı alanlarda da yer alacaklarını belirten Kutluk Döküm Ortağı Melih Kutluk, “Kurulumu Bozüyük fabrikamızda devam eden 3 boyutlu kum yazıcımız ile sanatsal imalatlar tarafında bir girişimde bulunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra savunma sanayisi tarafında alüminyumu çelik ile benzer dayanıma taşıyacak bir master alaşım üzerinde çalışıyoruz. Elektrikli otomobil konusunda düşen trend üretime de yansıdı. O kısımda düşen adetler söz konusu olsa da yine bu alanda da taleplere karşılık üretim yapıyoruz. Bütün bu alanlardaki faaliyetlerimiz ile sektöre sunduğumuz yenilikleri Ankiros Metalurji Fuarı’nda sektör ile paylaşacağız. Ankiros bizim için sürekli katılım gösterdiğimiz ve prestijine inandığımız bir fuar olduğu için katılımı da önemsiyoruz” diye konuştu.

Yeni tesis ve projelerden aldıkları güçle birlikte ihracatta da müşteri sayısını artırmaya odaklandıklarını belirten Kutluk, “Rutin iş planımız devam ederken ihracat pazarlarında büyümek üzerine çalışma başlattık. Ankiros’un ardından Hannover’deki EuroBlech’e de katılım göstereceğiz. Buraları potansiyel müşterilerimizin yer aldığı ve birçok kişiye dokunabileceğimiz alanlar olarak görüyoruz” dedi.

“Farklı alanlardaki fırsatları da değerlendiriyoruz”

Yüzde 90 oranında otomotiv sektörüne hizmet ettiklerini belirten Kutluk, “Döküm tarafında kalıp üreticilerine, alüminyum tarafında da Tier1’lara üretim yapıyoruz. Saç şekillendirme kalıplarındaki döküm parçaların üretiminin yanı sıra makine sektöründe gövde parçalarının dökümünü de yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Ana pazarlarımızı İtalya, Almanya, Çekya, Slovenya ve Slovakya olarak sıralayabiliriz. Mevcut pazarlarda elimizi güçlendirip ihracatımızı artırmak adına elimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Piyasaya göre daha spesifik işler yapmaya özen gösteriyoruz. Bir yandan da bir dış ticaret birimi kurduk. Bu birim aracılığı ile üretimini yapmadığımız ürünlerin de müşterilerimizden talep edilmesi halinde teminini sağlayarak onların işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığının kendi sektörlerinde de yaşandığını belirten Kutluk, “Enflasyonun etkileri devam ediyor. Nakit döngüsünde yaşanan sıkıntılar önemli ölçüde arttı. Kurumsal müşterilerden tahsilatta sorun yok ama özellikle KOBİ müşterilerimizi fonlar konuma geldik. Paranın artan maliyeti de göz önüne alındığında bu durum bize karlılıktan feragat olarak geri dönüyor. Bu sürecin elbette atlatılacağını ve sonrasındaki sürece de yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz. Süreci ülkece daha hızlı atlatabilmek adına bütün firmalarımızın yeteneklerini yeni ve daha katma değerli alanlarda da kullanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.