Kutluk Döküm, yeni fabrikası ile büyümeye devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pik döküm, sfero dökme demir, çelik alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum gruplarında döküm faaliyetlerini yürüten Kutluk Döküm, Bozüyük’te kurduğu ikinci fabrikası ile büyümesini sürdürüyor. Kurulduğu 1980 yılında sadece Alüminyum döküm üzerine faaliyet yürüten ve 2014 itibarıyla Çelik döküm kısmında da yeteneklerini geliştiren Kutluk Döküm ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet veriyor. Model yapımı ve parça işlenmesi konusunda da müşterilerine yardımcı olduklarını belirten Kutluk Döküm Ortağı Melik Kutluk, “Devreye aldığımız Bozüyük fabrikamız ile birlikte kapasitemizde de önemli bir artış yaşandı. Şu anda halihazırda Bursa’daki üretim tesisimiz 1500 metrekare kapalı ve 3 bin 500 metrekare açık, Bozüyük fabrikamız da 5 bin metrekare kapalı ve 11 bin metrekare açık alanda tam kapasite ile üretime devam ediyor. İki tesisimiz için de gelecek yıl itibarıyla kapalı alanların artırılması ve makine modernizasyonu konularında yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Ağırlıklı otomotive üretim yapıyoruz”

Yüzde 90 oranında otomotiv sektörüne hizmet ettiklerini belirten Kutluk, “Döküm tarafında kalıp üreticilerine, alüminyum tarafında da Tier1’lara üretim yapıyoruz. Saç şekillendirme kalıplarındaki döküm parçaların üretiminin yanı sıra makine sektöründe gövde parçalarının dökümünü de yapıyoruz. Ayrıca savunma sanayisi alanında da üretimimiz var. Toplamda 100 personel ile yürüttüğümüz operasyonumuzda üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Ana pazarlarımızı İtalya, Almanya, Çekya, Slovenya ve Slovakya olarak sıralayabiliriz. Üretimini yaptığımız parçalar ağır ve hacimli olduğu için çok uzak pazarlara ihracat yapmak gibi bir plan içerisine girmiyoruz. Ama mevcut ihracatı artırmak için de son dönemde fiyat konusunda takılıyoruz. Geçen sene oldukça hızlı olan sektörde bu yıl kısmi bir yavaşlama var. Bunun da temel nedeni Türkiye’de artan maliyetler nedeniyle fiyat rekabetçiliğinin ortadan kalkması” ifadelerini kullandı.

“İhracat için fiyat tutturamıyoruz”

Sektördeki temel sorunlara da değinen Melih Kutluk, “Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için en büyük ihtiyacımız ihracat. Ancak artan maliyetler nedeniyle fiyat tutturamıyoruz. Otomotiv tarafındaki döküm parçaların birçoğu artık Çin’den getiriliyor. Avrupa’da da sadece Almanya’nın üretim maliyeti bizden fazla. İtalya ile aynı fiyata üretim yapınca Avrupalı da doğal olarak bizi tercih etmek yerine lojistik avantajı sebebiyle İtalya’yı kullanıyor. Çin’in elektrikli araçlardaki ilerlemesinin Avrupa otomotiv piyasası üzerinde yaratacağı etki ne yazık ki aynı biçimde ülkemizde de hissedilecek. Bu yüzden ihracatı artırıcı tedbirler gerekiyor. Bunun ilk anahtarı da üretim maliyetlerini düşürmekten geçiyor. Katıldığımız fuarlarda yeni birçok firma ile tanışıyoruz ama ne yazık ki fiyat tutturamadığımız için iş bizden kaçıp farklı ülkelere gidiyor” dedi.