LC Waikiki, 2024’te 50 yeni mağaza açacak: Avrupa'da ilk 3'e girecek

Yener KARADENİZ

Zorlu ekonomik koşullar altında geçen 2023’te 21’i Türkiye’de olmak üzere toplamda 127 yeni mağaza açılışı ile kapatan LC Waikiki bu yıl en az 50 mağaza açılışı daha planlıyor. LC Waikiki’nin yeni dönem mağazalaşma stratejisi ile ilgili EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “2023'te Türkiye'de 21, ülkelerde ise 106 mağaza ile toplamda 127 mağaza açtık. 2024 önceliğimiz ise biraz daha verimlilik üzerine olacak. Türkiye'de 5, diğer ülkelerde ise 25 mağaza planladık ancak fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Globalde en az 50 mağaza açacağımızı ön görüyorum” dedi.

5 yıl içinde Avrupa’da ilk 3’te olacak

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise 6 büyük hazır giyim markasından biri haline gelen LC Waikiki hali hazırda 63 ülkede bin 300’den fazla mağaza ile faaliyetlerini sürdürüyor. Marka bu ülkelerin 23’ün de ise pazar lideri konumunda bulunuyor. Geçen yılı adette yüzde 4 büyüme ve 4,6 milyar dolar (110 milyar TL) olarak gerçekleşti. Markanın hedefi 5 yıl içinde Avrupa’nın en büyük 3 moda perakendecisinden biri olmak.

Vahap Küçük, 2023’te toplam gelirin yüzde 59'uunun Türkiye'den, yüzde 41'inin ise yurtdışından elde edildiğini söyledi.

Gelirin yüzde 60’ı Türkiye’den

Küçük, “2024'te de satış payları benzer şekilde gerçekleşecek. Türkiye satış payı yüzde 60 olacak, diğer ülkeler ise global satışımızın yüzde 40'ını gerçekleştirecek. Türkiye amiral ülkemiz ve hemen büyük payı almaya bu yıl da devam edecek. Bizler de LC Waikiki olarak müşterilerimizin teveccühlerine layık olabilmek için çok daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

2022 ve 2023 yıllarında ilk mağazalarını açtıkları Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Venezuela, Panama vb Güney Amerika ülkelerinde bu yıl derinleşecekleri bilgisini veren Vahap Küçük, bir yandan da Şili, Somali ve Fildişi Sahili gibi yeni ülkeleri de test edecekleri bilgisini sözlerine ekledi.