Lenovo, “Atma Bağışla” projesiyle çevreye ve eğitime katkı sağlıyor

Toplumsal sorumluluk bilinciyle çevresel sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konularını odaklanan Lenovo, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile 2017 yılında hayata geçirdiği “Atma Bağışla” kampanyasının destekçilerinden oldu.

Lenovo Türkiye’nin “Atma Bağışla, Eğitime Katkı Sağla!” mottosuyla katıldığı proje ile çevreye zararlı elektronik atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Lenovo ise bu süreci bir adım öteye taşıyarak, teknolojinin dönüştürücü gücünü sosyal fayda ile birleştiriyor.

Atma bağışla, eğitime katkı sağla

Lenovo, “Herkes için Daha Akıllı Teknoloji” vizyonuyla, yalnızca inovatif ürünler sunmakla kalmıyor aynı zamanda çevresel etkileri azaltan çözümleri ve toplumsal fayda odaklı iş birliklerini de destekliyor. Geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve eğitime erişim gibi alanlarda fark yaratan projelere katkı sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak kampanyaya dair şunları söyledi:

“Teknolojinin bugünden ziyade geleceği inşa ettiğine ve teknolojinin gerçek gücünün insanlığa dokunduğu yerde başladığına inanıyoruz. Lenovo Türkiye olarak daha sürdürülebilir bir dünya ve daha adil bir eğitim sistemi için sorumluluk üstlenmekten gurur duyuyoruz. ‘Atma Bağışla’ projesi yalnızca atıkları değil aynı zamanda toplumun geleceğini dönüştürüyor. Bu kampanyayı destekleyerek hem çevreye duyarlı bir yaklaşımı teşvik ediyor hem de çocukların eğitimine katkı sağlıyoruz. Tüm Lenovo kullanıcılarını, gözden çıkardıkları teknoloji ürünlerini bağışlayarak eğitime katkı sağlamaya davet ediyoruz.”

Kapsamı her yıl büyüyen proje sayesinde, elektronik atıklar hem çevreye zarar vermeden geri dönüştürülüyor hem de elde edilen gelir çocukların eğitimine aktarılıyor.

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış veya artık ihtiyaç duyulmayan elektronik cihazlar (telefon, bilgisayar, tablet, şarj aleti, kulaklık gibi) belirli kurallar çerçevesinde PTT Kargo aracılığıyla ücretsiz olarak gönderilebiliyor.

250 kilogramın üzerindeki kurumsal atıklar ise lisanslı tesis araçlarıyla yerinden teslim alınıyor. Ayrıca çalışır durumda olan cihazlar, TEGV tarafından kontrol edilerek doğrudan eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere envantere alınıyor.

Kampanyaya nasıl katılacağınızı öğrenmek ve elektronik atıklarınızı eğitime dönüştürmek için; tegv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.