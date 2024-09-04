Letven Capital, ACTIO Mobilite Teknolojileri’ne 120 milyon TL yatırım yaptı

Türkiye’nin en büyük ilk yedi girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden biri olan Letven Capital, PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yeni bir yatırıma daha imza attı. Mobilite alanında potansiyeli yüksek projelere yatırım amacıyla kurulan PREO GYSF, ilk yatırımını çevre dostu ve yüksek performanslı mobilite çözümleri sunmayı hedefleyen ACTIO Mobilite Teknolojileri’ne gerçekleştirdi. 120 milyon TL’lik yatırım alan şirket; yerli, sürdürülebilir ve akıllı teknolojiye sahip mobilite araçlarını geliştirerek büyümesine hız kazandırmayı amaçlıyor. Gerçekleştirdikleri yatırımla mobilite sektöründeki potansiyelin önemine dikkat çeken Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Yenilikçi ve sürdürülebilir teknoloji alanlarına yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz mobilite alanındaki potansiyeli yüksek ve geleceği açık girişimlere yatırım yapmak amacıyla kuruldu. ACTIO Mobilite Teknolojleri’ne gerçekleştirdiğimiz 120 milyon TL’lik yatırımla hem sürdürülebilir ve çevre dostu hem de akıllı teknolojiyle bireysel ve ticari alanda ihtiyaca yönelik hesaplı ve çözüm odaklı üretim yapacak bir şirkete yatırım yapmış olduk. ACTIO’nun sahip olduğu uluslararası pazar bilgisi, üretim yeteneği, güç elektroniği, batarya teknolojileri alanında kendini ispatlamış yeniliklere sahip yetenekleri ile mobilite sektöründe hızla büyüyeceğine ve mobilite teknolojilerine büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Mobilite teknolojileri, yakın geleceğin potansiyeli yüksek sektörlerinden biri olacak” dedi.

Yatırım Ar-Ge ve üretime kaynak sağlayacak

Ford Otosan'ın 2021 yılında inovatif bir fikir olarak başlattığı Rakun projesi ile iş birliği içerisinde doğan ACTIO Mobilite Teknolojileri; Driventure, Devinno Teknoloji, Altınay Elektromobilite’nin bir araya gelerek kurduğu girişim konumunda bulunuyor. Letven Capital, bu yatırımla kendi alanlarında lider üç ortağın vizyonuna ortak yatırım yapmış oldu. Aldığı 120 milyon TL’lik yatırımla üretim alt yapı çalışmalarına hız kazandırmayı hedefleyen ACTIO, Ar-Ge çalışmalarını ilerleterek ürün yelpazesini de genişletecek. Dünya ile rekabet edebilir iş ve üretim modeli benimseyen ACTIO, ulaşım ve lojistik başta olmak üzere elektrikli araç ile katma değer sağlayarak birçok sektörde avantaj yaratmayı kolaylaştıracak. ACTIO Yönetim Kurulu Başkanı Kutsal Anıl, “Mobilite sektörü günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Daha sürdürülebilir ve teknolojik mobilite araçlarına olan ihtiyaç da bu büyümeyi ve potansiyeli artırıyor. Letven Capital’den aldığımız yatırımla ürün portföyümüzü geliştirerek mobilitenin her alanında yer almak istiyoruz. Benimsediğimiz inovatif yaklaşımla karada, havada ve denizde mobilite çözümleri sunmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar Türk ve dünya pazarlarına kaliteli, çevre dostu elektrikli mobilite çözümleri ve hizmetleri üreten, Türkiye'nin lider firması olma misyonumuzla faaliyet gösteriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısında ACTIO ürünlerini yollarda görmeye başlayacaksınız” açıklamasında bulundu.

ACTIO Mobilite Teknolojileri; çevreci, elektrikli ve teknolojik araçların üretimi için harekete geçti. Şirket; mobilite çözümlerini yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler kullanarak, üstün kalite ve performansı, rekabetçi ve ulaşılabilir bir maliyet yapısı ile kullanıcılarına sunuyor. Sürdürülebilir olmasının yanı sıra mobiliteye akıllı çözümler de sunan ACTIO, yerli üretimde hızla büyüyerek kısa zamanda yurtdışına açılmayı da planlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar Türkiye ve dünyadaki mobilite pazarlarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.