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CarrefourSA'dan okul öncesi kırtasiye kampanyası

CarrefourSA, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için binlerce ürünü kampanyalı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Haber Merkezi
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CarrefourSA'dan okul öncesi kırtasiye kampanyası
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, organize gıda perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA 63 ilde 1150’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; yeni eğitim öğretim yılında da milyonlarca öğrenci ve aileyi “Doğruca CarrefourSA’ya” çağırıyor. Temel kırtasiye ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş yelpazedeki ürünü doğru fiyata almak isteyenler CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde ise özel indirimlere sahip oluyor.

Kampanya 20 Eylül'e kadar geçerli olacak

20 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında CarrefourSA mağazaları, CarrefourSA Online Market ve carrefoursa.com’da CarrefourSA Kart’a özel; desenli sırt çantası 249,99 TL, çift gözlü kalemlik 79,99 TL, 60 yaprak okul defteri 9,95 TL, 12 renk kuru boya 59,99 TL ve 3’lü tahta kalemi 19,99 TL’den başlayan fiyatlarla öğrencileri bekliyor.

6 aya varan taksit imkanı

CarrefourSA, "Okul Alışverişinde Doğrusu CarrefourSA’da" kampanyasında müşterilerine çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Kampanya kapsamında, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapılan 300 TL ve üzeri okul alışverişlerinde vade farksız 6 taksite kadar ödeme imkânı sağlanıyor. Ayrıca, Axess kartı ile alışveriş yapanlar 150 TL chip-para kazanma fırsatına sahip oluyor.

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