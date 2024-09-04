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Kayseri OSB araç filosuna 5 yeni hizmet aracı eklendi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet araçlarını yenilemeye devam ediyor. OSB Yönetimi, 5 yeni hizmet aracı daha alarak filosunu güçlendirdi.

Haber Merkezi
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Kayseri OSB araç filosuna 5 yeni hizmet aracı eklendi
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KAYSERİ / EKONOMİ

Yeni alınan araçlar için Kayseri OSB hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Danışman Kamil Akçadırcı ile personel katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, törende yaptığı konuşmasında tasarrufa büyük önem verdiklerini vurgulayarak, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının yaşlanması ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle yenileme kararı aldıklarını belirtti.

Başkan Yalçın, “Yaptığımız planlama çerçevesinde 2023 yılında çöp kamyonu, sepetli araç ve traktör gibi 6 hizmet aracının bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılı içinde ise 8 hizmet aracını filomuza katmış bulunmaktayız. Bugüne kadar 14 aracı filomuza katarak, kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İlerleyen zamanda ihtiyaçlarımız dâhilinde araç filomuzu yenilemeyi ve gençleştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

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