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Lidio artık sadece online dünyada değil fiziksel ödemelerde de iş ortaklarının yanında

“Ödemeleri Özgürleştirme” mottosuyla, katma değerli servislerini tek bir platformda toplayarak hem yurt içinde hem de sınır ötesinde esnek ödeme çözümleri sunan Lidio, 2025 Mayıs ayı itibarıyla Lidio Yazar Kasa POS ve Android POS çözümleri ile sahaya iniyor.

Haber Merkezi
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Lidio artık sadece online dünyada değil fiziksel ödemelerde de iş ortaklarının yanında
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Türkiye'nin hızla büyüyen ve dönüşen e-ticaret ekosisteminde derin uzmanlığı ve son teknoloji çözümleriyle öne çıkan Lidio, bugüne dek sunduğu dijital ödeme servisleriyle işletmelerin online tahsilatlarını kolaylaştırdı. Şimdi ise mağaza içi ve sahadaki fiziksel ödeme ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, Android POS ve yeni nesil ÖKC Yazar Kasa POS çözümleriyle uçtan uca bir tahsilat deneyimi sunuyor.
 
Bu yeni hizmet sayesinde işletmeler, banka bağımsız tek bir POS cihazı üzerinden sahadaki tahsilatlarını kolayca gerçekleştirebilecek. Bankalarla ayrı ayrı fiziki POS anlaşmaları yapmadan, Lidio'nun merkezi altyapısı üzerinden tüm süreci tek noktadan yönetebilecekler. Bu da hem maliyet avantajı hem de operasyonel verimlilik anlamına geliyor.

“Lidio'da, ödemeleri sadece dijitalde değil, fiziksel dünyada da özgürleştirmeyi hedefliyoruz" 

Lidio Kıdemli İş Geliştirme Direktörü Kıymet Özyurt Oer konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Lidio'da, ödemeleri sadece dijitalde değil, fiziksel dünyada da özgürleştirmeyi hedefliyoruz. İşletmelerin uzun süredir dile getirdiği temel ihtiyaçlardan biri, sahada ve mağazada kolay yönetilebilir ve tek merkezden kontrol edilebilen bir tahsilat altyapısıydı. Biz de bu ihtiyaca güçlü teknolojimizi, sektörün lider POS cihazı üreticilerinden Hugin'in güvenilir donanımıyla birleştirerek yanıt veriyoruz. Yeni nesil ÖKC Yazar Kasa POS ve Android tabanlı cihazlarımızla işletmeler artık fiziksel tahsilatlarını da Lidio güvencesiyle, çok daha esnek, hızlı ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirebilecek. Lidio'nun fiziksel POS çözümleri; saha ekipleri, mağaza zincirleri, çok kanallı tahsilat yapan işletmeler ve tüm esnaf ve kobilerimiz   için yüksek performanslı ve merkezi olarak yönetilebilir bir alternatif sunuyor.”

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