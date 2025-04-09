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Lidio, Shopify’daki işletmelere entegrasyon sağladı

Türkiye’nin önde gelen ödeme kuruluşlarından Lidio, dünya çapında binlerce işletmenin tercihi olan e-ticaretin öncü platformlarından Shopify ile entegre oldu. Bu iş birliği sayesinde Shopify altyapısını kullanan e-ticaret işletmeleri, ödeme süreçlerini Lidio üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi
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Lidio, Shopify’daki işletmelere entegrasyon sağladı
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Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Lidio, gerçekleştirilen bu iş ortaklığıyla vaat ettiği pürüzsüz ödeme deneyimini Shopify’daki tüm işletmelerin kullanımına sunuyor.

Shopify mağazaları için kolay ve hızlı ödeme deneyimi

Lidio’nun Shopify ile gerçekleştirdiği entegrasyon sayesinde işletmeler, müşterilerine hızlı ve esnek ödeme seçenekleri sunarak satışlarını artırma fırsatı yakalıyor. Gelişmiş ödeme altyapısı ile kartlı ödemeler için uçtan uca çözümler sunan Lidio, taksitlendirme ve sadakat programları kapsamında puan ile ödeme özelliklerini Shopify mağazalarının kullanımına açıyor. Shopify üzerinden satış yapan işletmeler, bu entegrasyonla müşterilerine avantajlı komisyon oranlarıyla ödeme seçeneği sunabilecek, dönüşüm oranlarını arttıracak ve rekabet avantajı sağlayacak. Lidio’nun yapay zeka destekli Fraud önleme çözümleri ve kullanıcı dostu ödeme altyapısı sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunarken Shopify kullanıcıları için de güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Lidio'nun kurucu ortağı ve CEO'su Emre Güzer, entegrasyonla ilgili şunları söylüyor:

“Lidio olarak tüm servislerimizi lokal işletmelerimizin global arenada büyük oyuncularla rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Shopify da dünya çapında en büyük pazar yerlerinden biri olma özelliğiyle işletmelere sınır ötesi ticaret imkanı sunuyor ve bu anlamda Lidio için özel bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Worldline ortaklığımızda küresel ticaretin kapılarını araladığımız tüm işletmelere, Shopify’da aktif, küresel hedefleri bulunan işletmelerin de eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz.” Lidio İş Ortaklıkları Yöneticisi Ecem Kuyumcu: “E-ticaret işletmeleri için ödeme süreçlerinin sorunsuz işlemesi, satış başarısının en kritik yapı taşlarından biri. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz Shopify Sanal POS entegrasyonuyla, müşterilerin kredi ve banka kartlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmalarını sağlıyoruz. Uygun komisyon oranları, taksitli ödeme seçenekleri, puan kullanımı, akıllı işlem yönlendirme sistemi ve kullanıcı dostu arayüzümüzle işletmelerin hem satışlarını artırmasına hem de müşteri memnuniyetini güçlendirmesine katkı sunuyoruz.”

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