Lima, 2024’te faaliyet gösterdiği tüm alanlarda büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da sektörel deneyimleri ile güç birliği yapmaya karar veren 4 ortak tarafından kurulan Lima Lojistik, 10’uncu yaşını geride bıraktı. Lima Lojistik yönetici ve personelinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından acente, temsilci ve tedarikçilerinde aralarında bulunduğu gibi çok sayıda iş ortağının da davetli olduğu “Lima Lojistik 10. Yıl Galası” Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleşti. Törende konuşan Lima Lojistik Kurucu Ortağı Sinan Türel, bundan sonra da kaliteye, teknolojiye ve insana yapılan yatırımları sürdüreceklerini söyledi. 2024 yılında ön plana çıkacak konulardan birinin sürdürülebilir lojistik olacağına işaret eden Türel, hayata geçirdikleri Lima Green ile müşterilerinin hiçbir detay ve bürokratik işlemle uğraşmadan karbon-nötr taşımacılık hizmeti almanın keyfini yaşayacağını vurguladı.

Gecede söz alan Kurucu Ortaklardan Vedat Çelik de fuar lojistiği alanında da iddialı olduklarına değinerek, “İhracatçılarımız adeta “tek tuşa basarak” fuar lojistiği hizmetini alabilecek ve yapmaları gereken tek şey arkalarına yaslanıp kahvelerini yudumlamak olacak” diye konuştu. Kurucu Ortaklardan Cenker Ural ise 2024 yılında öncelikli hedeflerinden birinin Avrupa’daki varlıklarını güçlendirmek olacağını, ilk planda Hollanda’da yapacakları yeni yatırımlarla Avrupa içinde daha da etkin bir konuma geleceklerini vurguladı. Lima Kurucu Ortaklarından Hamdi Bülbüldere de “Lima Lojistik olarak bugüne kadar hizmet kalitemizi artırmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullandık. 2024 yılında da teknolojiye yatırımımız devam edecek. Lojistiğin tüm süreçlerinin tam entegrasyonu sayesinde tüm taşımacılık modlarında kusursuz hizmet vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.