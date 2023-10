logitrans Fuarı, 19 ülkeden 186 firmaya ev sahipliği yapacak

Dünyanın önceliği, tedarik yollarını açık ve güvenli bir şekilde tutmak. Rusya-Ukrayna savaşından sonra İsrail’de yaşananlar, koridorlar açısından Türkiye’nin önemini daha da artırdı. Dünyanın en büyük lojistik fuarının Türkiye ayağı olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde 16. Kez kapılarını açıyor. 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde açık olacak fuar, Dünya’nın 5. büyük fuarcılık şirketi olan Messe München ile EKO Fuarcılık ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “Dünya ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan İstanbul, son derece önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. 19 ülkeden lojistik endüstrisinin en etkili 186 firması ve 4 ülkenin toplu katılım gerçekleştirdiği logitrans Fuarı, Türkiye’nin dünya lojistiğindeki önemini daha görünür kılmak üzere kurgulanmıştır.” dedi.

“Türkiye’nin dünyaya açılan uluslararası vitrini”

Dünya ekonomisine yön veren ABD, Çin, AB, İngiltere, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin ulaşım koridorlarına yönelik yaklaşımlarını bu tür çok taraflı fuarlarda gözlemenin mümkün olduğunu belirten Altun, “Fuar süresince başta yeşil mutabakat olmak üzere sıfır karbon ayak izi, sınırda karbon vergisi, dijital altyapı ve e-mobilite çözümleri gibi güncel konular ışığında lojistiğin geleceğine ışık tutan etkinlikler, oturumlar, paneller, sunumlarla dolu 3 gün geçireceğiz.” dedi.

Son yıllarda yaptığı limanlar, havaalanları, demir yolları, otoyollar, köprüler, tüneller, viyadükler, BTK demiryolu, Avrasya Tüneli gibi yatırımlarla Orta Koridor üzerinde Çin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım olanağı sağlayan Türkiye’nin dünya lojistiğinde etkili bir oyuncu olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Altun, “Bunun bir göstergesi de ülke dışından gelen sermaye tarafından satın alınan UN RO-RO, Mars Lojistik, Aras Kargo, MNG Kargo, Alışan, Ekol gibi büyük ölçekli lojistik şirketlerinin gördüğü taleptir. logitrans Fuarı, bir yanıyla da Türkiye’nin dünyaya açılan uluslararası vitrinidir. Firmalar burada işbirlikleri geliştirir, rekabet üstünlüklerini sunarken ülkenin lojistik altyapısı da gücünü tüm dünyaya göstermektedir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, hava kargoda da hub olma yolunda ilerliyor”

Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi’nde (LPI), 2018’den 2023’e 9 basamak atlayarak 38’inci olan Türkiye’nin lojistik alt yapısı yanında her pazarda rekabet yeteneğine sahip, son derece yetkin profesyonellerce yönetilen lojistik şirketlerine sahip olduğunu belirten Altun, “4 tanesi dünyanın en iyi 100 limanı arasına girmiş yılda 12 milyon TEU yük elleçlenen 180 limana, 37’si uluslararası uçuşa açık 59 sivil havalimanına havaalanına sahip olan Türkiye, hava kargoda da hub olma yolunda ilerliyor.” dedi.

logitrans Fuarı’na uluslararası ilgi büyük

logitrans Fuarı’na ve fuar kapsamındaki etkinliklere ilişkin olarak da konuşan İlker Altun, şunları söyledi: “Messe München’in 56 ülkede bulunan ofisleri tarafından tanıtımı yapılan logitrans Fuarı, 80’e yakın ülkeden ziyaretçi alıyor. Türkiye’nin alt yapısını, işletmelerinin hizmet kalitesini ve iddialarını görmek için logitrans Fuarı’nı yıllık takvimine alan dünyanın lojistik alanındaki en önemli isimleri; Münih, Şanghay, Delhi, Miami, Singapur ve Johannesburg‘da aynı ekip tarafından gerçekleştirilen transport logistic Fuarları’nın İstanbul buluşmasına stratejik önem veriyor. 3 kıtanın birleştiği toprakların iş ve ticaret merkezi olan İstanbul’da gerçekleşen logitrans Fuarı, ziyaretçilerine, aynı zamanda Türkiye’nin ‘4 saatlik uçuş mesafesindeki 1,6 milyar insan, 10 trilyon dolar ticaret hacmi ve 67 ülkeye ulaşım’ tezini fiilen deneyimleme şansı sunmaktadır. Lojistik hizmet, araç ve ekipmanlar gibi ana faaliyet alanlarının yanı sıra yazılım, sigorta, giderek artan depo yatırımlarının da sergilendiği logitrans Fuarı, aynı zamanda katılımcılarının kendini en üst düzeyde ifade ettiği büyük bir gösteri ortamına dönüşmektedir. Uluslararası niteliği, katılımcı ve ziyaretçilerinin pasaport çeşitliliğiyle ilgi çekiciliği artan logitrans, aynı zamanda lojistik alanındaki akademik, mesleki, ticari, teknik bilgi alış verişine de ortam yaratmaktadır. Yerli ve yabancı sektörel kurumlar da bazı temel faaliyetlerini logitrans Fuarı kapsamında gerçekleştiriyor. Bu yılın en önemli etkinliği kuşkusuz, kısa adı IRU olan Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği’nin kuruluşunun 75. Yılı kapsamında ‘Geleceğe Giden Yol Bağlanabilirlik Dijitalleşme Yeşil Lojistik’ başlıklı etkinliği olacak. Etkinlik, IRU tarafından TOBB ve UND işbirliği ile gerçekleştirilecek.”

Atlas Lojistik Ödülleri töreni düzenlenecek

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), Logitics Alliance Germany (LAG), Associated Cargo Experts (ACEX) gibi yabancı uluslararası oluşumların yanı sıra Türkiye’den Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) birer etkinlik ile uluslararası buluşmaya katkıda bulunacaklarını söyleyen Altun, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) de fuarı destekleyen ulusal kurumlar arasında yer aldığını aktardı.

Çok sayıda şirket ve ürün/hizmet sunumunun yanı sıra Aysberg Yayıncılık tarafından organize edilen Atlas Lojistik Ödülleri töreninin de yine fuar sırasında gerçekleştirileceğini kaydeden Altun, “EKO Fuarcılık ve Yeni Arayışlar Platformu Derneği YAPDER tarafından enerji depolama teknolojilerine yönelik olarak düzenlenen PILTECH Konferansı da fuar sırasında yapılacak etkinlikler arasında bulunuyor. Fuar kapsamında kaçırılmaması gereken bir başka etkinlikte ise Kuşak ve Yol, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru, Türkiye’nin de sıcak baktığı Irak’ın Fav Limanı’nı Türkiye’ye bağlayacak 17 milyar dolarlık demiryolu ve otoyollar yatırımı ve Zengezur Koridoru gibi bölgesel eklemlenmeler ele alınacak. EKONOMİ Gazetesi’nin saygın yazarları ‘Ulaştırma Koridorları ve Türkiye’nin Dünya Tedarik Zincirindeki Yeri’ başlıklı oturumda, bu konuyu uluslararası ticaretin ve katma değerli tedarik yollarının geleceği kapsamında değerlendirecekler.” diye konuştu.