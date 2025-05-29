Lokman İn: Bowax Academy, girişimcilikte fark yaratan eğitim modelidir

Bowax Teknoloji A.Ş., otomotiv bakım sektöründe hem istihdam hem de girişimcilik açısından bu yapının en belirgin örneklerinden birini sunuyor.

Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Bowax Academy, yılda 800’ü aşkın kursiyere uygulamalı teknik eğitim vererek yalnızca bireysel iş imkânı sağlamıyor; aynı zamanda hizmet kalitesini ve sektör standartlarını yükselten bir sistematik oluşturuyor. Şirketin kurucusu Lokman İn’e göre, eğitim desteği olmayan hizmet modelleri sürdürülebilir değil. “Sadece hizmet vermek değil, o hizmeti aynı kalitede sürdürebilmek önemli. Bu da ancak eğitimli insan gücüyle mümkün.”

Kadın ve genç istihdamında uygulamalı eğitim modelleri etkili oluyor

2024 verilerine göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %37,4'e yükseldi. Artış olumlu karşılanmakla birlikte, erkeklerle arasındaki ciddi fark (%72,4) hâlâ toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor. Bu noktada esnek çalışma modelleri, yerel teşvikler ve girişimcilik destekleri önem kazanıyor. Lokman İn, hizmet sektöründeki dönüşümde kadınların aktif rol üstlenmesini yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, hizmet kalitesine doğrudan katkı olarak değerlendiriyor:

“Kadınların detaylara hakimiyeti, müşteri memnuniyetini belirleyen önemli bir unsur. Bu farkındalıkla, Bowax Academy’de kadın kursiyer oranını son iki yılda %20’nin üzerine çıkardık. Yeni dönemde bu oranı artırmaya yönelik projelerimizi genişletiyoruz.”

Benzer bir kırılganlık genç istihdamda da gözlemleniyor. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı %15,2 ile genel ortalamanın yaklaşık iki katı. İş deneyimi talep eden işverenlerin, staj ve eğitim mekanizmaları oluşturmadan genç istihdama yönelmemesi, bu oranın kalıcı hale gelmesine neden oluyor. Bowax Academy’nin bu noktada sunduğu programlar, gençlere erken yaşta teknik beceri kazandırmayı, iş disiplini oluşturmayı ve kariyer yönlendirmesi sağlamayı hedefliyor.

İstihdam kalitesini eğitim belirliyor: Bowax Academy örneği

İşgücü piyasasında eğitim düzeyi ile istihdam oranları arasındaki doğrudan ilişki, 2024 verilerinde net biçimde ortaya çıkıyor. Lise altı mezunlarda işsizlik oranı %12’nin üzerindeyken, yükseköğretim mezunlarında bu oran %6,5 seviyelerine kadar düşüyor. Bu tablo, hizmet ve uygulama bazlı sektörlerde bile eğitim ve teknik yeterliliğin ayırt edici bir faktör olduğunu gösteriyor.

Bowax Academy, 2.500 metrekarelik eğitim alanında uygulamalı teknik içerikler sunarak bu eksikliği doğrudan karşılayan örnek bir model sunuyor.

Eğitim içerikleri yalnızca teknik becerilere değil; işletme yönetimi, müşteri ilişkileri ve kriz çözümü gibi konulara da odaklanıyor. Lokman İn bu sistemi şu sözlerle özetliyor:

“Bowax çatısı altında hizmet veren herkesin aynı dili konuşmasını, aynı kaliteyi sunmasını istiyoruz. Eğitimi sadece bireysel gelişim değil, kurumsal bütünlük aracı olarak görüyoruz. Mezunlarımız doğrudan istihdama katılıyor ya da franchise sistemine dahil olarak kendi işlerini kuruyor.”

Franchise ile eğitim birleştiğinde sektörel dönüşüm başlıyor

Franchise yapıları, sadece girişimcilik modeli değil, aynı zamanda kurumsal hizmet kültürünü yaygınlaştıran yapılar olarak önem kazanıyor. Ancak bu yapılar, eğitimle desteklenmediği sürece istenen kaliteyi sağlayamıyor. Bowax Teknoloji A.Ş., franchise sistemiyle birlikte eğitimi zorunlu hale getiren nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Her franchise noktası, Bowax Academy tarafından eğitilmiş personel ile hizmet veriyor; bu da müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlıyor.

Eğitimli iş gücü, sektörde yalnızca hizmet kalitesini değil, kurum içi verimliliği ve marka güvenini de doğrudan etkiliyor. Bowax, bu bütünsel yapı sayesinde hem sektör içindeki girişimcileri destekliyor hem de Türkiye'nin iş gücü dönüşümüne doğrudan katkı sağlıyor.