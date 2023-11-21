Mastercard’a Çin vizesi: Banka kartı işletme lisansı aldı

Global Times'ın haberine göre, Çin Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi, Mastercard ve Çinli ortağı NetsUnion'a yuan mevduatlı banka ve kredi kartı işlemleri yürütmek için izin verdi.

Mastercard'a verilen izin, Çin'in ödeme sistemleri piyasasını dış rekabete açma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede daha önce, American Express'e banka kart işletme lisansı verilmişti ancak şirket Çin'deki ortaklığının kontrol hissesine sahip bulunmuyor.

Çin'de banka kart işlemleri kamuya ait UnionPay şirketinin hakimiyetinde bulunuyor. Öte yandan çevrimziçi ödeme sistemleri AliPay ve WeChat Pay ülkede yaygın kullanılıyor.