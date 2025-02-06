Kozmetik sektöründe merdiven altı Kore ürünleri alarmı!

Son dönemde Türkiye genelinde, Kore menşeli kozmetik ürünlerin kopyaları ve merdiven altı üretimlerin hızla artış gösterdiğini belirten Sinoz Kozmetik Pazarlama Direktörü Derya Canan Süter “Bu yasa dışı üretimler; hem tüketicilerin güvenliğini riske atıyor hem de sektörde faaliyet gösteren yasal, kaliteli ve güvenilir markaların rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle "Kore malı" ibaresiyle pazarlanan ancak herhangi bir özel anlaşma veya işbirliği olmaksızın Türkiye’de merdiven altı üretilen sahte ürünler, Güney Kore’nin kozmetik sektöründeki marka algısından yararlanarak tüketiciyi yanıltıyor” dedi

Sahte ürünlerin içerik kontrolü yapılmadan, dermatolojik testlerden geçmeden piyasaya sürülmesinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunun altını çizen Süter, “Ayrıca bu durum, Türk kozmetik sektörünün uzun vadeli gelişimini baltalayarak ekonomik kalkınmaya zarar veriyor. Merdiven altı üretimlerde, ürünlerin içeriği genellikle eksik veya yanlış etken maddelerle dolu. "Kore malı" algısıyla satışa sunulan bu sahte ürünlerin kalite kontrol süreçlerinden yoksun bir şekilde düşük maliyetlerle üretildiği ve tüketiciye cazip fiyatlarla sunulduğu biliniyor. Ancak kısa vadede ekonomik gibi görünen bu tercihler, hem tüketiciyi hem de yasal üreticileri zarara uğratıyor” dedi.

Bilinçli tüketimin önemi

Uzmanlar, bu tür tehditlerle başa çıkmanın en etkili yolunun bilinçli tüketim olduğunu vurguluyor. Tüketicilere, satın aldıkları ürünlerin kaynağını doğrulamaları, içerik bilgilerini kontrol etmeleri ve yalnızca dermatolojik testlerden geçmiş, güvenilir markaları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Etik değerleri benimseyen markaların desteklenmesiyle, sektörde kaliteli ürünlerin öne çıkması mümkün olacak ve Türk kozmetik sektörü, uluslararası alanda hak ettiği yeri bulabilecektir.

Kozmetik sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve tüketici güvenliğinin sağlanması için yetkililerin denetimlerini sıkılaştırması, tüketicilerin ise farkındalıklarını artırması hayati önem taşıyor. Kore Güzellik Trendleri'nin yükselişi devam ederken, bu popülerliği suistimal eden merdiven altı üretimler, hem sektörün geleceğini hem de tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Güvenilir üreticilere destek vererek bilinçli tercihler yapmak, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için atılacak en önemli adımlar arasında yer alıyor.