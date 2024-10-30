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Millenicom'un satış süreci tamamlandı

SOCAR Türkiye'nin telekomünikasyon şirketi Millenicom'un, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na satış süreci tamamlandı.

Haber Merkezi
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Millenicom'un satış süreci tamamlandı
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Rafineri, petrokimya, doğal gaz ve enerji ticareti ana iş kollarında faaliyet gösteren SOCAR Türkiye, bu alanların dışında kalan grup şirketlerinden telekomünikasyon şirketi Millenicom’u devrediyor.

Millenicom, bu anlaşma kapsamında artık Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında müşterilerine hizmet verecek.

2019 yılından bu yana SOCAR Türkiye çatısı altında hizmet veren Millenicom, yaklaşık 400 bin aboneye hızlı, taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunarak Türkiye'nin önde gelen alternatif operatörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı ve kesintisiz internet hizmeti sunmanın yanı sıra müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektörde saygın konumda yer alıyor.

Söz konusu satışın gerçekleşmesi, SOCAR Türkiye'nin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak.

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