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Mısra Marble’dan orman yangınlarına karşı doğa dostu yaklaşım

Mısra Marble, doğaya zarar vermeyen ve çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimseyerek faaliyetlerine devam ediyor.

Haber Merkezi
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Mısra Marble’dan orman yangınlarına karşı doğa dostu yaklaşım
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İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin Ege Bölgesi ve İzmir’de yaşanan orman yangınları, çevre bilincini yeniden gündeme getirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Yangınlar, doğanın ne kadar kırılgan ve korunmaya muhtaç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mısra Marble olarak, ocaklarımızda ve iş yerlerimizde çevreye zarar vermeden, doğaya fayda sağlayacak şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz,” denildi.

Mısra Marble, çevre sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla İZİKAD Ormanı’na fidan bağışı yapma kararı aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Çelik, “'Doğayla savaş halindeyiz; kazanırsak kaybedeceğiz' sözünün derin anlamını bir kez daha hatırlıyoruz. Doğayla uyum içinde yaşamanın ve ekolojik dengeyi korumanın önemini vurgulamak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çelik, iş dünyasında olduğu kadar vatandaş olarak da çevreyi koruma sorumluluğunu yerine getirmeye kararlı olduklarını belirtti. “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu bilinçle çevremizi koruma ve doğaya katkıda bulunma sorumluluğumuzu daima üstlenmeye devam edeceğiz,” dedi.

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