MLA Lojistik, filosunu 40 adet Mercedes-Benz ile genişletti

MLA Lojistik, filosunu genişletmek için Mercedes-Benz yıldızlı araçları tercih etti. MLA Lojistik, Koluman Motorlu Araçlar’ın Sancaktepe şubesinde gerçekleşen törende 40 adet Actros 1845 LS çekiciyi bayiden teslim aldı. Bu teslimat ile birlikte MLA Lojistik’in araç parkındaki Mercedes-Benz marka araçların sayısı 75’e adede yükseldi.

MLA Lojistik CEO’su Cengiz Yılmaztürk “Bugün teslim aldığımız araçlarla birlikte filomuzdaki Mercedes-Benz marka araç adedimiz 75’e ulaştı. Mercedes-Benz çekicilerin ikinci el değeri, uygun işletme maliyetleri ve Mercedes-Benz Türk kalitesine duyduğumuz güven araç seçimimizde etkili oldu. Bunun yanı sıra Actros 1845 LS serisinin sahip olduğu teknoloji ve güven de bizim için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.” diye konuştu.

Yük ve konteyner taşımacılığında kullanılacak

Yurt içinde lojistik alanında operasyonlarını yürüten şirket, depo, antrepo ve taşımacılık alanlarında da faaliyet gösteriyor. 300 adet araç parkına sahip MLA Lojistik, filosuna yeni eklediği araçları başta yurtiçi taşımacılık olmak üzere, damperli dökme yük taşımacılığı ve yurt içi konteyner taşımacılığı faaliyetlerinde de kullanmayı planlıyor.