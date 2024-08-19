Mövenpick’in Türkiye’deki ilk resort oteli Mövenpick Resort Antalya Tekirova, faaliyete girdi

Accor’un önde gelen premium markası Mövenpick, Akdeniz bölgesindeki ilk Mövenpick oteli, Mövenpick Resort, Antalya Tekirova’da kapılarını misafirlerine açtı.

Özel olarak tasarlanmış 383 oda ile hizmet veren otel, doğanın yanı sıra, farklı konaklama alternatifleri ve zengin gastronomik deneyimleri misafirlerine sunuyor.

Misafirlerine premium konaklama deneyimi yaşatmayı hedefleyen otel, modern tarzda dekore edilmiş, kendisine ait havuzlu villaları, doğa ve deniz manzarasına sahip farklı, geniş oda kategorileri ile uzun veya kısa süreli konaklamalar için pek çok alternatif sunuyor. Otel, Olympos ve Phaselis Antik Şehri gibi Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerine yakın konumuyla da misafirlerin keşfetme duygularını harekete geçiriyor.

Mövenpick Resort Antalya Tekirova'nın Genel Müdürü Ahmet Musut, açılışla ilgili şunları söyledi:

“Mövenpick markasının Türkiye’deki tek resort oteli olmaktan gurur duyuyoruz. Huzurlu atmosferimiz, konforlu odalarımız ve kusursuz hizmetimizle misafirlerimize eşsiz bir tatil deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden biri olan Antalya Tekirova’da kapılarını açan Mövenpick Resort Antalya Tekirova’da misafirlerimizin tatil deneyimini unutulmaz kılmak için sabırsızlanıyoruz.”

Accor Premium, Orta ölçekli ve Ekonomi segmentten sorumlu Orta Doğu, Afrika ve Türkiye COO'su Paul Stevens ise şunları kaydetti:

" Türkiye'deki büyüme ivmemizi, markamızın bu tatil cenneti ve doğal koruma alanındaki ilk resort otelinin açılışıyla sürdürmekten dolayı gurur duyuyoruz. Çevresinin doğal güzelliğini koruyacak ve ekolojik ayak izini en aza indirecek şekilde tasarlanan otel, sürdürülebilirlik konusundaki bütünsel yaklaşımımızı, yerel ekosistemlere ve topluluklara olan bağlılığımızı yansıtacak şekilde doğayla uyum içinde inşa edilmiştir."

Yenilikçi mutfak ve tecrübeli gastronomi ekibi ile Mövenpick Resort Antalya Tekirova, konuklarına üç farklı restoran ile hizmet veriyor. Dragon Restoranı, Uzak Doğu mutfağının özgün tatlarını misafirlere sunarken, renkli ve zengin bir menü ile dikkat çekiyor. Anchor Balık Restoranı ise taze deniz ürünleriyle donatılmış menüsüyle deniz mahsulleri tutkunları için ideal bir seçenek. Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan Lale Restoranı ise geleneksel lezzetleri modern bir sunumla birleştirerek konuklara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Misafirler ayrıca Mövenpick'in ünlü İsviçre dondurmasının tadını çıkarırken, Mövenpick markasının imzası olan Çikolata Saati ile deneyimlerini daha da özel kılıyor.

Mövenpick Resort Antalya Tekirova, doğal güzellikleri, 550 metre uzunluğundaki sahili, kendine ait özel iskelesi, açık ve kapalı havuzları ve denize sıfır konumuyla harika bir tatil destinasyonu. Otelin hem yetişkinlere ve çocuklara hizmet veren Poseidon aquaparkı 7’den 70’e tüm konuklara eğlenceli ve heyecan verici anlar yaşatıyor. Ayrıca su sporları tutkunları için deniz paraşütünden jetskiye kadar birçok olanak sağlanırken, büyüleyici havuzları ve güneşlenme alanları dinlenmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yoga dersleri ile de doğanın huzur verici ortamında hem zihnen hem de bedenen yenilenme imkanı sunuluyor.

Mövenpick Resort Antalya Tekirova, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği “Little Birds” çocuk kulübü ile de minik misafirlerin konaklamalarından keyif almaları için mükemmel bir ortam yaratıyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuklara, yaratıcı etkinliklere katılma, motor becerilerini geliştirme ve eğlenceli öğretici deneyimleri yaşama imkanı sunarak çocukların tatillerinde de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Pozitif misafirperverlik değerlerine büyük önem veren Mövenpick Resort Antalya Tekirova’da sürdürülebilirlik felsefesi de, otelin her alanında misafirlerle buluşuyor. Sıfır atık politikasının yanı sıra "Sürdürülebilir Turizm Sertifikası" ve uluslararası Green Globe Sürdürülebilir Turizm Programı’nın tüm kriterlerini karşılayarak misafirlere taahhütte bulunuyor. Ayrıca Mövenpick Resort Antalya Tekirova, misafirlerine Akdeniz'in berrak sularında temiz ve güvenli bir yüzme deneyimi sunan Mavi Bayraklı plajıyla öne çıkıyor.